Seu irmão deu a ela o animal como um presente para seu tratamento

Irmão ainda está chateado Kira Ludlow, a garota de Birmingham que foi exposta em fevereiro passado bengala quem deu a ela. Ele sente “uma terrível sensação de culpa”, disse aos investigadores, que agora estão investigando para entender como sua irmã foi morta. Na verdade, a jovem de 21 anos foi encontrada na sala de estar em uma poça de sangue, de bruços, enquanto Gucci, o bull terrier que lhe fazia companhia, estava em um canto. Rebecca Oliver, uma legista em Birmingham, disse que a Sra. Ludlow morreu por ela Múltiplos ferimentos causados ​​por mordidas de cachorro.

Mais Informações

Patologia – Keira Ludlow sofria de um transtorno de personalidade emocional instável Os médicos prescreveram antidepressivos. Isso veio em uma declaração por escrito ao Dr. Syed Faisal Haq de que ele estava tratando a jovem. Ela morava com o irmão, que lhe deu o cachorro, chamado Gucci, para terapia com animais de estimação.

Investigação – Na noite anterior à sua morte, o pequeno Ludlow disse ao irmão que sentiu o cachorro de Gucci mordê-la. Mas Barrett encolheu os ombros o que disse, pensando que sua irmã não tinha tomado as drogas. Ele saiu para o trabalho no dia 5 de fevereiro com seu cachorro dormindo na cama com sua irmã, mas quando voltou, por volta das 14h, viu sua irmã sem vida no chão da casa. Sam Ahmed, um policial de West Midlands, disse que os vizinhos relataram ter ouvido um cachorro latindo e uma mulher subindo as escadas entre 10:00 e 11:00. De acordo com o legista Oliver, “ninguém jamais saberá o que causou a mudança trágica” nos eventos daquele dia.