O que está nele pode ser assustador

Existem lugares cheios de mistério, entre os quais muitas das ilhas mais estranhas do planeta que nos deixarão com mais de uma pergunta, mas também muito fascínio.

As ilhas mais estranhas do mundo. Realmente há muito mais em termos de forma, tamanho e outras características. Como plantas e animais que existem. Um dos primeiros lugares em que pensamos quando falamos das ilhas mais estranhas do mundo é a Ilha de Páscoa. Regionalmente pertence ao Chile, embora nasça muito longe da América do Sul, e também da Oceania. ilha da Páscoa Destaque-se no meio do nada e do Oceano Pacífico.

Assim chamado porque o primeiro europeu a pisar lá, o explorador holandês Jacob Roggeveen em 1722, atracou lá no domingo de Páscoa daquele ano. A ilha já foi fértil, mas ao longo dos séculos, começando em 1100 aC, os nativos deram lugar ao desmatamento para dizer o menos destrutivo. A característica mais famosa do lugar são as grandes estátuas moai: são 638 e podem ter tido uma função cerimonial para chefes tribais falecidos.

As ilhas mais estranhas do mundo, das Filipinas ao Canadá e à Argentina

Vulcan Point, Filipinas, literalmente “ilha dentro de uma ilha”. Existe de fato uma porção de terra tão grande que pode ser definida como uma rocha ou alguma outra formação, que surge no meio de um lago que fica em uma ilha maior. O lago é o Lago da Cratera, que nasce no Vulcão Taal, na Ilha do Vulcão. Em contraste, a ilha de Vulcano fica dentro da ilha maior de Luzon.

Ilha Sable no Canadá Tem a forma de um crescente. Muito comprido e muito estreito, já foi palco de muitos naufrágios no passado. E não sabemos como, mas tem vários cavalos naquele lugar. Na Argentina, aqui está a ilha flutuante de Al Ain, que se destaca no delta do longuíssimo rio Paraná. Seu comprimento é de 4880 km. Por que você flutua? Porque gira, provavelmente devido à ação combinada do vento e algum tipo de corrente subaquática.

Paraíso Terrestre no Iêmen e o segredo de Gaiola na Itália

Existe no Iêmen a ilha de Socotorá no Mar da Arábia. As plantas encontradas aqui são lindas, com as formas e cores mais coloridas, como a árvore de sangue de dragão, árvores de garrafa e árvores de pepino. É o verdadeiro paraíso na terra. E sobre Ilha inóspita de Rockall? pedra grande no Oceano Atlântico Norte Onde não é possível morar nele, pois é muito pequeno e não possui o espaço horizontal necessário. Mas está localizado em um local estratégico. Não há nenhum estado oficialmente reconhecido ao qual a soberania seja atribuída.

A Itália também tem uma das ilhas mais estranhas do mundo. Vamos conversar De Isola della Gaiola, no Golfo de Nápoles, e parte integrante do submerso Jardim da Gaiola. É tão pequeno que na verdade consiste em duas grandes ilhas conectadas por uma ponte. Numa delas encontram-se duas moradias seculares, construídas a partir de 1874 por Luigi de Negri. Os napolitanos consideram Gaiola uma ilha amaldiçoada por causa das mortes prematuras e desastres que se abateram sobre quase todos os seus proprietários. Há muitas histórias de assassinatos, loucuras, suicídios e fracassos. A coisa também é sobre Gianni Agnelli, que também cobriu Gaiola e que sempre teve um histórico familiar conturbado devido a várias mortes. Hoje a ilha pertence à região da Campânia.

Vulcão coberto de neve na Austrália e a história da Ilha Howland

Ilhas Porcupine: Estamos localizados no Maine, na costa do Atlântico Norte dos Estados Unidos e é assim chamado por causa de sua forma semelhante à espinha típica de um porco-espinho. Existem lendas sobre tesouros piratas que estão ali há mais de três séculos. Há uma remota Ilha Heard na Austráliae inóspito Fush praticamente só a habitaE a. No entanto, existe um vulcão ativo de onde às vezes sai fumaça e lava. Tudo no meio da neve cobrindo-o.

Finalmente lá Ilha Howland, no Oceano Pacífico. Ele está localizado a oeste de Kiribati, ao norte do equador (que Os furacões nunca o ignoram por um motivo específico), pertence aos Estados Unidos. Este lugar está associado ao misterioso desaparecimento do avião americano Amelia Earhart, que deveria ter pousado ali em 1937, mas todos os vestígios dele desapareceram ao longo de sua jornada. Ela foi a primeira mulher no mundo a voar através do Oceano Atlântico. Exatamente é Onde o submarino Titã tragicamente explodiu. De volta à Ilha Howland, tem a distinção de ser o último lugar do mundo onde a história está sendo mudada todos os dias.