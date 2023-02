Ministros das Finanças do G20 da Índia acabam divididos: China e Rússia não votam em comunicado oficial

Grupo de vinte ministros das finanças e governadores de bancos centrais Índia Fechado com uma divisão sobre a guerra em Ucrâniacom o China e a Rússia que não votou no comunicado oficial ao final da reunião, Portanto, foi proibido de ser publicado e forçar a Índia, o presidente em exercício, a emitir um sumário presidencial. O texto, rejeitado pelos dois países, repetiu o que foi dito ao final da cúpula do G20 em Bali, em novembro passado. A resposta de Moscou: “Nossos oponentes, representados pelos Estados Unidos, a União Européia e o Grupo dos Sete, continuam a não desacelerar suas tentativas de pânico de isolar a Rússia, culpando os problemas resultantes no campo da segurança internacional e da economia mundial.”