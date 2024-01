Israel – Hamas News Today: Um ataque israelense à cidade de Gaza, matando 33 palestinos. Netanyahu: Ninguém nos impedirá de destruir o Hamas. Os Houthis disparam um míssil contra um navio de guerra americano neutralizado.

Mídia e líderes militares do Hamas fogem do Líbano

A maioria dos líderes militares do Hamas estacionados em Beirute fugiram da capital libanesa por medo de serem alvo de assassinato. Ele foi informado disso Notícias de Cannescitando uma fonte interna de agitação Foi republicado por jornais israelenses. Segundo a fonte, o Hamas tomou medidas importantes para garantir a segurança dos seus líderes após o assassinato Saleh Al-Arouri, atribuída a Israel. Al-Arouri foi morto juntamente com pelo menos outras cinco pessoas num ataque de drone israelita nos subúrbios ao sul de Beirute. Al-Arouri não foi apenas considerado um dos principais planeadores do massacre do Hamas em 7 de Outubro no sul de Israel, mas foi também um dos principais perpetradores do ataque do Hamas no Líbano e no Irão. De acordo com um relatório do KAN, os responsáveis ​​do Hamas deixaram o Líbano e mudaram-se para a Síria e a Turquia. Além disso, o comandante sênior Ghazi Hamad teria fugido para o Qatar e não regressou ao Líbano após o assassinato de Al-Arouri.