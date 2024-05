Tesla Model Y faz história: terá a primeira bateria autocarregável

Elon Musk responde à Xiaomi e a todos os outros concorrentes. Basta um software, então o Tesla Model Y representa a história dos veículos elétricos

Fato para entender do que estamos falando: Em 2023, a Tesla entregou 1,2 milhão de Modelo YO que significa o carro mais vendido do mundo, mais que o Toyota Corolla, por assim dizer, número um entre os carros elétricos no ano passado. Não somente.

Obrigado Mais de dois milhões de unidades entregues Desde o início da produção até dezembro de 2023, o carro de Elon Musk tornou-se o carro elétrico mais popular de todos os tempos. Por que? A razão, em primeiro lugar e não só, reside nas suas especificações verdadeiramente insanas.

Bancos rebatíveis, duas caixas e capacidade de reboque até 1600 kg: Com o Model Y, você pode levar tudo com você. Tela sensível ao toque de 15 polegadas ultra-responsiva como o centro da experiência de direção do motorista: apenas alguns toques para acessar seus jogos, filmes ou músicas favoritos. ainda.

Sentado numa posição elevada e com painel de instrumentos baixo, é um detalhe que não deve ser subestimado: o condutor tem uma visão perfeita da estrada, mas acima de tudo conduz confortavelmente, com amplo espaço disponível, tanto para quem conduz como para o lado. ele. Aqueles que estão atrás. Apegado Capacidade de arrumação significativa.

O teto de vidro, quando o trabalho vira prazer

Um ambiente arejado e aberto graças ao teto todo em vidro, que combina o benefício proporcionado pelas camadas Vidro acústico E proteção contra brilho, calor e raios UV, para garantir uma experiência de viagem silenciosa.

O piloto automático é uma virada de jogo em segurança. Permite-lhe dirigir, acelerar e travar automaticamente na sua faixa, sob a sua supervisão ativa, prestando assistência nas partes mais exigentes da sua condução. Com atualizações de software over-the-air, as melhorias mais recentes estão sempre disponíveis imediatamente.

Elon Musk não está satisfeito

Imagine se a Xiaomi tivesse agora decidido entrar no mundo dos carros elétricos com elevada qualidade em proporção direta a preços significativamente mais baixos, se Elon Musk não tivesse conseguido responder. Obviamente à sua maneira.

Bem, de acordo com o primeiro número da Tesla, os motoristas poderão comprar atualizar software O que lhe permitirá obter entre 70 e 100 quilómetros de autonomia num Tesla Model Y com tração traseira, considerando que atualmente está certificado para 455 quilómetros, são 20%. Quanto custa o programa? Entre 1500 e 2000 euros.