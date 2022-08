Aluguel de carros, a demanda está aumentando graças aos aplicativos. Grandes Movimentos Corriere.it

Volkswagen adquire Europcar para oferecer novos serviços de mobilidadeparte da estratégia New Cars, numa visão centrada no cliente, acompanhando todo o ciclo de propriedade do veículo, open space, do aluguer à compra, tendo em conta que a mobilidade individual continuará a ser preferida até 2030, mas será mais utilizada e propriedade do veículo. Share Now invadiu Stellantis, Uma joint venture encomendada pela Daimler e BMW, mudou-se para a Freee2move (a empresa Stellantis), onde uma parte da Leasys (outra marca Stellantis) também foi incorporada para melhorar a oferta de mobilidade, com cerca de 15.000 veículos. A Hertz, a gigante de aluguel de carros dos EUA, depois de sair do processo de falência em 2020 (Capítulo 11), nomeou Mark Fields, ex-n° 1 da Ford, como CEO interino em 2021 (agora substituído por Stephen Scherr). 100 mil carros elétricos da Tesla, uma das maiores compras de carros movidos a bateria da história, serão entregues até o final de 2022, no valor de 4,2 bilhões de dólares, considerando que a demanda global por carros elétricos, tornou-se uma tendência global.