Bônus para PC novo € 800 (você não precisa ser estudante) mais você tem um PC novo, muita felicidade pelo presente

Aí vem um novo bônus que deixa as famílias felizes. Este é um bônus tecnológico muito importante. Vamos ver como isso funciona.

Ter um computador funcionando bem e uma boa conexão Internet Não tenho certeza sobre os luxos hoje. Na verdade, ter um computador rápido é essencial para trabalhar e estudar.

Notou-se que os computadores dos italianos são bastante antigos e desatualizados em muitos casos, e a conexão também é lenta. Por isso, esse bônus tecnológico nasceu para se alinhar com outros países europeus.

Bônus duplo € 800

Este é um bônus duplo, permitindo que ambos se comparem a um novo computador, mas também tenham uma conexão de internet muito mais forte.

De fato, tanto nas atividades de trabalho como nos estudos, uma Um bom computador e uma boa conexão são realmente importantes. Vamos começar com o bônus da Internet. Os italianos hoje desfrutam de um bom bônus de € 300 por ficar online. Este é um desconto muito rico: um voucher de 300 euros é emitido Que pode ser usado com qualquer provedor de conexão de internet por um contrato de alta velocidade de 24 meses. A coisa mais útil sobre este bônus é que Se a família encontrar uma oferta melhor em 24 meses, o bônus também seguirá o segundo gerente.

Bônus duplo para PC

Portanto, a economia de 300 euros ainda pode ser desfrutada em todos os casos. O voucher é válido apenas para contratos de 24 meses. A velocidade não deve ser inferior a 30Mbps, ou seja, megabits por segundo, para download: definitivamente uma conexão muito eficiente. Mas o bônus do PC também é de até € 500. Aliás, além dos 300 euros para a Internet, há 500 euros disponíveis para PC. Hoje ter um bom computador é muito importante, mas Com a inflação em alta, as famílias estão tendo mais dificuldade em fazer compras até mesmo básicas, então podem facilmente adiar a compra de um novo PC e manter o antigo. Mas agora as famílias na faixa de € 9.000 do isee poderão se equipar com um novo computador graças ao bônus oferecido pela região de Puglia. Este é um bônus local, mas a esperança é que outras áreas também o alcancem em breve.