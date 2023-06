Estatísticas de Gestão de Resíduos na Europa: Infográfico com Fatos e Números | realismo

Na União Europeia, 2,2 bilhões de toneladas de resíduos são gerados a cada ano. Os resíduos urbanos representam mais de um quarto (27%): os resíduos diários recolhidos e tratados pelos municípios, principalmente produzidos pelas famílias. Os dados revelam que a quantidade de resíduos e a forma como são tratados variam muito na UE, mas houve uma mudança para uma reciclagem mais intensiva e menos deposição em aterro.

Para mitigar o desperdício e seu impacto no meio ambiente, a União Europeia estabeleceu metas ousadas para reciclagem e aterro e está concentrando seus esforços em resíduos de embalagens. O objetivo é estimular a transição para um modelo mais sustentável, conhecido como economia circular.

Saiba mais sobre como a União Europeia pode trabalhar para gerenciar melhor os resíduos e fazer a transição para uma economia circular até 2050.

Geração de resíduos na Europa por país

De 2018 a 2021, a quantidade média de resíduos urbanos medida per capita na União Europeia aumentou. No entanto, as tendências podem variar de estado para estado. Por exemplo, embora os resíduos urbanos por habitante tenham aumentado na maioria dos países da UE, diminuíram em Malta, Chipre, Espanha e Roménia.

Em termos absolutos, os resíduos urbanos por habitante foram mais elevados na Áustria, Luxemburgo, Dinamarca e Bélgica, enquanto foram mais baixos em Espanha, Letónia, Croácia e Suécia.

Os países mais ricos tendem a produzir mais lixo per capita.

Práticas de gestão de resíduos em toda a União Europeia

As práticas de gestão de resíduos variam amplamente na União Europeia.

A União Europeia visa promover a prevenção de resíduos e a reutilização de produtos sempre que possível. Quando isso não é possível, dá-se preferência à reciclagem (que inclui também a compostagem), seguida da utilização dos resíduos para geração de energia. A opção mais prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana é simplesmente descartar os resíduos, como em aterros sanitários, embora também seja uma das opções mais baratas.

Embora a produção de resíduos per capita tenha aumentado, também aumentou a forma como gerenciamos os resíduos – com mais reciclagem e compostagem e uma diminuição no uso de aterros sanitários.

Tendências em reciclagem, compostagem e incineração

De acordo com Estatísticas para 202149,6% de todos os resíduos urbanos da União Europeia foram reciclados ou compostados, um aumento de 3,6% em relação a 2017. A União Europeia estabeleceu uma meta de 60% de reutilização e reciclagem de resíduos urbanos até 2030.

Países como Alemanha, Bulgária, Áustria e Eslovênia já atingiram ou ultrapassaram essa meta em 60%.

A utilização de aterros é quase inexistente em países como a Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Eslovénia e Finlândia. Nesses países, a incineração desempenha um papel importante junto com a reciclagem. Países como a Lituânia, Letónia, Irlanda, Itália, França, República Checa, Eslováquia e Polónia também dependem da incineração e enviam um terço ou menos dos seus resíduos para aterros.

Evolução da utilização de aterros sanitários nos países da União Europeia

A proporção de resíduos destinados a aterros na União Europeia diminuiu de 24% em 2017 para 18% em 2020. De acordo com Diretivas de aterros sanitários da União EuropeiaOs países da UE são obrigados a reduzir a quantidade de resíduos urbanos enviados para aterros para 10% ou menos do total de resíduos urbanos gerados até 2035.

O uso de aterros ainda é generalizado nas regiões leste e sul da Europa. Na Bulgária e em Malta, a proporção ultrapassa os 70%. Na Grécia, Chipre e Roménia ultrapassou os 50%, enquanto em Espanha e Portugal é agora inferior a 50% face a 2017.

Entre 2017 e 2020, a taxa de aterro diminuiu significativamente na Croácia (31 pontos percentuais), Polónia (31 pontos percentuais), Eslováquia (30 pontos percentuais), Chipre (30 pontos percentuais), Grécia (20 pontos percentuais), Malta (20 pontos percentuais pontos). ponto) e Romênia (20 pontos percentuais).

Exportação de resíduos para fora da União Europeia

IFG 3 Legenda: Gráfico da exportação de resíduos da União Europeia.

Texto alternativo do IFG: Gráfico com dados sobre as exportações de resíduos da UE desde 2021, incluindo os principais países de destino. Descrição longa no texto abaixo do infográfico.

A União Europeia também exporta parte de seus resíduos. Em 2021, A.J. Exportações de resíduos da UE para países terceiros totalizou 33 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 77% em relação a 2004.

A maior parte dos resíduos exportados para fora da União Europeia consiste em sucata de metais ferrosos e não ferrosos, bem como resíduos de papel, plásticos, têxteis e vidro. As exportações da UE de sucata de metal ferroso e resíduos de vidro são principalmente dirigidas a países membros da OCDE, enquanto sucata não ferrosa, resíduos de papel, resíduos de plástico e resíduos têxteis são principalmente direcionados a países terceiros.

Em 2021, 45% dos resíduos da UE foram para a Turquia (14,7 milhões de toneladas), seguida da Índia (2,4 milhões de toneladas), Egito (1,9 milhões de toneladas), Suíça (1,7 milhões de toneladas) e Reino Unido (1,5 milhões de toneladas). .

A UE quer combater as exportações ilegais e garantir que os resíduos sejam geridos de forma ambientalmente correta nos países de destino.

Parlamento trabalhou para alcançar uma economia circular

Em outubro de 2022, o Parlamento aprovou uma revisão das regras de poluentes orgânicos persistentes (POP) para reduzir a quantidade de produtos químicos perigosos em resíduos e processos de fabricação. As novas regras estabelecerão restrições mais rígidas, proibirão certos produtos químicos e manterão os poluentes fora da reciclagem.

Em fevereiro de 2021, o Parlamento Europeu votou uma resolução sobre o novo Plano de Ação para Economia Circular, pedindo medidas adicionais para alcançar uma economia neutra em carbono, ambientalmente sustentável, livre de toxinas e totalmente circular até 2050. Regras de reciclagem mais rígidas e obrigatórias também são incluídos nas metas de 2030 sobre uso de materiais e pegada de carbono.

Em novembro de 2022, o comitê propôs Novas regras europeias sobre embalagens. Eles incluem uma proposta para melhorar o design das embalagens, fornecer rótulos claros e incentivar a reutilização e a reciclagem. A proposta também inclui a adoção de plásticos bio, biodegradáveis ​​e compostáveis.