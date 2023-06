WhatsApp, a partir de hoje você pode descobrir truques: aqui está a nova função

Assistimos a um grande progresso tecnológico nos últimos anos. Podemos afirmar, sem dúvida, que uma das mudanças fundamentais nesse sentido é o advento da Internet, que fez diferenças fundamentais no curso de nosso cotidiano.

Basta pensar, por exemplo, na introdução dos smartphones, que aconteceu há mais de uma década, e que inevitavelmente levou a mudanças no modo de comunicação que vigorava até poucos anos atrás.

Os smartphones, entre outras coisas, introduziram o conceito de aplicativos (ou aplicativos) que permitem executar com rapidez e facilidade uma ampla variedade de tarefas cotidianas. Um dos tipos de aplicativos mais importantes é, sem dúvida, o de mensagens instantâneas, que permitiu substituir os antigos sistemas que estavam em voga há alguns anos, representados respectivamente por SMS para mensagens de texto e MMS para mensagens multimídia.

Entre os principais aplicativos de mensagens existentes atualmente, citamos especificamente o WhatsApp, que inicialmente era pago e depois se tornou gratuito, seguido diretamente pelo Telegram, que fez seu ponto forte em vez do avançado sistema de criptografia e, assim, conseguiu baixar milhões e milhões de usuários em todo o mundo.

Hoje vamos focar em especial no WhatsApp, que como sabemos é atualizado quase mensalmente, já que os desenvolvedores sempre visam corrigir novos bugs e apresentar recursos e funções interessantes.

Recém-chegados

No entanto, o novo recurso introduzido pelos desenvolvedores do Meta pode fazer mais de um casal torcer o nariz: vamos descobrir juntos do que se trata especificamente. Na verdade, parece que, desde algumas semanas atrás, o WhatsApp permite que você use sua conta do WhatsApp em vários dispositivos ao mesmo tempo. Esta era uma funcionalidade que até há pouco não estava disponível, existindo apenas para PC, que agora (com acesso a partir de vários smartphones) oferece claramente vantagens e desvantagens.

Se é de facto uma função útil para quem tem vários dispositivos à disposição, pode ser uma ameaça para os casais ciumentos, pois desta forma qualquer namorado (ou namorada) terá a possibilidade de controlar à distância as conversas do seu parceiro, conseguindo manter o controle de qualquer uma de suas infidelidades.

Neste ponto, basta aguardar as próximas atualizações do WhatsApp, que chegarão nas próximas semanas ou meses.