5 destinos imperdíveis para o verão 2023

O doce abraço da tão esperada temporada de verão está agora em formação. Com o mês de junho todos os anos já começamos a pensar Metas férias de verão 2023. Uns optam por relaxar, outros por praticar desporto… Mas o importante é que haja sol e mar. Fique a vontade 5 destinos não muito longe da Itália Onde passar uma estadia agradável.

Alentejo, Portugal

o jardim de portugal: EU’lithegoÉ a maior região do país e é um paraíso de trigais, vinhedos e fazendas de cortiça que abastece 50% do stock mundial de cortiça, sendo um dos mais importantes produtos importados de Portugal. Uma vasta zona rural Rio Tejo em direção a’Algarve. As duas cidades mais interessantes da região, que também fazem parte do patrimônio da UNESCO Évora E machado. Uma viagem cheia de nuances e um pouco poética Na estrada através de Costa atlântica Ao longo do caminho, veja belas praias e vilas escondidas entre as grandes propriedades de terra. lá produção de vinho É uma parte importante da economia do Aletejo.

Joe Daniel PriceGetty Images

Bonifácio, Córsega

A poucos quilômetros da Sardenha, na costa sul da ilha Córsega, é a cidade de Bonifácio. Muitas belas praias podem ser acessadas a partir da cidade com vista para Estreito de Bocche di Bonifacio. Daqui, em dias claros, você pode ver as costas da Sardenha e Santa Teresa di Gallura; À noite, quando as luzes estão acesas, as duas cidades parecem muito próximas. Bonifacio tem um animado centro repleto de história. Os becos são sugestivos Vistas de tirar o fôlego É facilmente explorado a pé. província bonifácio, Devido à sua localização estratégica, começou a desenvolver-se com os gregos, do ponto de vista comercial, e depois com os romanos, do ponto de vista militar. Então Bonifácio foi conquistado em 833 por Bonifácio II, Rei da Toscana, Senhor Luca, ele deve o nome da cidade.

Ústica, Sicília

Ustica éanimando a ilhao Pérola Negra Do Mar Mediterrâneo, assim chamado pela cor escura das rochas de lava encontradas no coração do Mar Tirreno, na costa de Palermo, na Sicília. Mar límpido e destino preferido dos apaixonados MergulhandoA pequena ilha tem uma área de cerca de oito quilómetros quadrados e uma altura máxima de 49 metros. Uma vez na ilha, você será recebido pela cidade que se desenvolve em torno da freguesia de San Fernando Rey e do centro via Roma, onde existem restaurantes típicos que você pode saborear. pratos da ilha Maravilhosamente stands com um objetivo no mar.

Alexandre LicataGetty Images

Málaga, Espanha

Localizado no coração de costa andaluzaUma base ideal para umas férias à beira-mar e culturais, Málaga é uma cidade elegante com charme encantador Cidade antiga Maravilhosas praias habilmente restauradas a uma curta distância do centro. Hospitalidade e decência na casa, bem como excelentes tradições culinárias e vitalidade cultural Corresponde à vivacidade de Madrid e à vivacidade do entretenimento semelhante a Barcelona. cidade velha ou Capacete AncestralO coração histórico de Málaga é um labirinto de ruas estreitas dominadas pela majestosa catedral gótica. lojas históricas de gerência familiar, bares de tapas Boutiques percorrem as ruas do centro. A zona portuária, que também está em reforma, tornou-se um bairro chique. Andar pelas ruas de Málaga é relaxante e emocionante para ela charme multifacetado.

Ventura CarmonaGetty Images

Ksamil, Albânia

Trechos de litoral são intactos, selvagens, areia branca e mar muito azul. No Sul da AlbâniaÉ a aldeia de Ksamil, a pouca distância da fronteira com a Grécia. Marcado por mar incrível, talvez a mais bonita de todo o país. Também é ótimo ao longo da costa porto de palermo. EU’Água puraLindas praias e restaurantes locais que preparam pratos de frutos do mar frescos fazem de Ksamil o lugar perfeito para relaxar e desfrutar mergulhando.

stockstudioXGetty Images READ Boas notícias para os expositores