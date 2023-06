Está em andamento o primeiro lançamento do novo BTP Valore para pequenos poupadores

A partir de hoje, segunda-feira, 5 de junho, até sexta-feira, 9 de junho (salvo fechamento antecipado), começa a primeira emissão do novo Btp Valore, a nova família de títulos do governo destinada a jovens poupadores (mercado de varejo) que poderão se inscrever no banco, correios , onde quer que tenha uma conta de títulos, mas também online através do homebanking.

O Btp Valore tem prazo de 4 anos, retornos fixos que aumentam ao longo do tempo (o chamado mecanismo de alavancagem) e um bônus final adicional de fidelidade igual a 0,5% calculado sobre o capital investido e pago a quem o detiver até o vencimento em 2027.

Os cupons são semestrais e serão calculados com base nas taxas mínimas garantidas informadas em 1º de junho:

3,25% para o primeiro e segundo anos;

4,00% para o terceiro e quarto ano.

Ao final da oferta, os preços finais dos cupons serão anunciados e poderão ser confirmados ou revisados, mas apenas para cima, com base nas condições de mercado no dia do fechamento da emissão.

O código ISIN de segurança durante o período de estágio é IT0005547390.

A colocação não inclui distribuições, comissões ou plafonds de investimento, que podem partir de um mínimo de 1.000 euros. Os investidores terão sempre a garantia de satisfação total dos seus pedidos, ressalvado o direito do Ministério de arquivar o processo antecipadamente.

