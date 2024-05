Tiziano Ferro A acusação contra Mara Munici: “Ela o fez perder peso e fingir ser hétero” A cantora compartilha a mensagem

A polêmica entre Mara Maionci e Tiziano Ferro não acabou após entrevista do produtor musical ao Monstros. Na entrevista com Francesca Fagnani, ele descreveu a cantora como “ingrata” porque, em sua opinião, estava entre os artistas que menos lhe davam crédito pelo seu sucesso profissional. Uma acusação em resposta ao remetente de Vero, que respondeu nas redes sociais: “Sempre fui grato a você, já mostrei isso um milhão de vezes em um milhão de ocasiões, então me pergunto: por que isso?” porque agora? Que vergonha, que tristeza.” Mas as palavras de Munchi magoaram o artista, que vinte e quatro horas depois lançou outra mensagem nas redes sociais. Ele o faz compartilhando um trecho de um artigo de Revista MoCom cobranças sérias pelo produto. “Nas vésperas de 2001, Tiziano Ferro era um menino com um sonho. Com um sonho e um álbum de 12 músicas, todos os sucessos estão prontos na gaveta. Graças ao encontro com Mara Maionci, este álbum se tornaria Rosso Relativo, o álbum de estreia perfeito”, escreveu Grazia Sambrona, “mas havia um problema: o peso de Tiziano Ferro naquela época era de cento e onze quilos. E não foi curto Ídolo adolescente O que deveria ter sido, pela lógica comercial da época.” O jornalista diz que Mayonchi e o marido lhe ofereceram então uma escolha: “Ou perder peso ou não ter contrato”. Era problema dele. O comportamento sexual também pode prejudicar fatalmente sua imagem. Ídolo adolescente A perfeição com que escolheram “vendê-lo” às multidões. A decisão também é produto da época em que a nossa surgiu. Mas isso não significa que seja verdade.” Por isso, “o jovem Tiziano Ferro viu-se, no seu primeiro disco, querido por milhões de pessoas por tudo o que não era: magro e heterossexual e com o medo que este gigante minta. impostas pela gravadora seriam expostas de qualquer forma.” Com medo de perder tudo, o autor afirma: “Não é difícil imaginar que, dado que o próprio contrato de gravação era baseado nos quilos, esse rapaz de 20 anos tinha um santo medo de engordar. E talvez então eu perdesse tudo.” Trancado numa jaula dourada que lhe teria causado infelicidade e feito dele uma pessoa com “problemas de alcoolismo e autoestima”. mídia social de Ao escrever: “O microfone cai – O gesto de largar o microfone depois de fazer algo de que você se orgulha, Sr. Dr. – Histórico.”

