ELEVEN SPORTS garante direitos televisivos da Premier League portuguesa

(por Fabio Sesti) – onze esportes, Apresentador de TV com assinatura de propriedade de Aser Ventures a partir de Andrea RadrizzaniNascido em 2015 e ativo desde 2018 também em Portugal, adquiriu os direitos de transmissão da Premier League no mercado da Lusitânia durante três torneios. A parceria vai começar no ano que vem e vai até o final da temporada 2024/25. Onze esportes portugal Irá fornecer cobertura ao vivo e exclusiva de todos os jogos em Liga Premiada Por meio de seus canais lineares e direto ao consumidor (D2C), integrando-se a análises, comentários e entrevistas.

Esta será a primeira vez que todos os 380 jogos da Premier League por temporada serão colocados à disposição dos adeptos que vivem em Portugal. Assim, os adeptos vão poder acompanhar a sorte da massiva representação dos futebolistas portugueses na Premier League, que obviamente inclui Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes nas fileiras do Manchester United e também o treinador do Tottenham Hotspur Nuno Espírito Santo e vários Bernardo. Silva e Robin Dias do Manchester City, Diogo Jota do Liverpool, João Moutinho e Ruben Neves do Wolverhampton Wanderers.

O negócio vem somar-se à extensa oferta de futebol do Eleven em Portugal, que já transmite a UEFA Champions League, a Bundesliga alemã, a LaLiga espanhola e a Ligue 1 francesa.