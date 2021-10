Escândalo do Fed pode desencadear onda de otimismo nas bolsas de valores

Hoje em dia, um raro escândalo obscureceu o banco central dos EUA, o Federal Reserve.

Três dos membros do conselho foram acusados ​​de negociação com informações privilegiadas. Parece que o vice-presidente Clarida e dois outros membros do Fed teriam negociado antecipadamente nas comunicações públicas do Fed e, portanto, aproveitado as informações confidenciais em seu benefício. Esse escândalo abala o banco central dos Estados Unidos, mas o que mais importa para os mercados é a mudança de equilíbrio no conselho de administração. Portanto, se antes havia um equilíbrio entre falcões e pombas, esse equilíbrio agora mudou decisivamente em favor das pombas. Vamos ver o que isso significa para os mercados. As pombas sempre relutaram em diminuir. A inflação era um problema passageiro para eles, e a única coisa importante era não incomodar e não assustar as bolsas de valores.

Virada positiva para bolsas de valores

Até agora, eles tinham um certo contrapeso dos falcões que, em vez disso, pressionavam por velas. Cada declaração de números como Pollard ou outros fazia as bolsas de valores tremerem porque davam a impressão de que o Federal Reserve estava prestes a apertar o controle do dinheiro. Powell sempre manteve os mercados bastante calmos, falando sobre redução gradual de longo ou longo prazo. Agora que os falcões dentro do Federal Reserve estão claramente em minoria, é fácil imaginar os mercados, apesar das sérias ameaças no horizonte, sentindo-se mais calmos.

Na verdade, hoje é menos provável que a redução gradual seja conclusiva.

Claro, inflação, o escândalo Evergrande E os problemas de abastecimento de matérias-primas não são triviais, mas depois desse terremoto o Fed parece muito mais amigável com os mercados.