“Investimos US $ 25 milhões anualmente em telhas de luxo” – Corriere.it

velocidade de mudança

Esta “fé” para Mossini, a segunda geração à frente da empresa que nasceu em 1974, do avô Giuliano Mossini e sempre controlada pela família, traduz-se numa decisiva mudança de ritmo. O ponto de inflexão foi em meados do verão, quando o fechamento do capital da empresa, que está listada na divisão Star da bolsa desde 2004, foi finalizado após o leilão da controladora Finpanaria., holding da família Mossini, que adquiriu a oferta gratuita (cerca de 26% das ações). Agora, os mossianos controlam 90% do capital. “A listagem foi fundamental, nos fez crescer na frente da internacionalização, nos ajudou a desenvolver a cultura da empresa e a atingir o equilíbrio financeiro – como lembra o presidente – mas no passado estivemos distorcidos”. Hoje, de acordo com Mossini, que também é vice-presidente da Confindustria Ceramica, precisamos “agilidade nas operações e nas decisões: o investidor visa o retorno no curto prazo, e o longo prazo”. É preciso investir, voltaremos a fazer isso com cerca de R $ 25 milhões em pesquisa e tecnologia anualmente: No momento estamos em nossa capacidade máxima de produção, mas precisamos elevar a fasquia novamente, porque isso é exigido feito na Itália. Também vamos recrutar novos funcionários, tanto na área de produção quanto na área administrativa e comercial. ”

A meta é superar os 400 milhões em volume de negócios em 2021, para retomar a corrida retardada pela Covid. No primeiro semestre, as vendas globais cresceram 18%, com a unidade de negócios italiana crescendo 30%. O grupo está melhorando sua posição financeira líquida, com um EBID de 13%, um aumento de 40% em relação ao semestre anterior. Afinal, como vimos pela euforia que passou pela Cersaie, todo o setor está funcionando. Não é surpresa que um grupo como a Panaria, com suas marcas mais conhecidas – como Lea Ceramiche, Cotto d’Este e Panaria, para ficar apenas na Itália – queira pegar a onda. “Já montamos a fábrica de Fiorano para receber três novas linhas em 2022 com as quais poderemos produzir cerca de três vezes os metros quadrados que produzimos hoje – anunciou Mossini -. O contrato também foi retomado: a demanda por belos, de alto desempenho e coberturas sustentáveis ​​que durarão ao longo do tempo ».