Os ácidos graxos ômega-3 são uma fonte indispensável para o bem-estar de nossos corpos. São muito importantes sobretudo para o bom funcionamento das células e, em particular, do sistema nervoso. Como todos sabemos, a fonte mais famosa de ômega-3 são os peixes. Entre os peixes com mais ômega-3 estão a cavala, o salmão, o atum, além das humildes anchovas.

Infelizmente, o peixe nem sempre é saudável. Principalmente devido à poluição da água, às vezes não podemos ter 100% de certeza de que os peixes que consumimos estão livres de toxinas.

Também por esse motivo, muitos preferem reduzir o consumo de peixes e, em vez disso, recorrer a alimentos vegetais.

Mas como obter as quantidades certas de ômega-3 com alimentos vegetais? Na verdade, existem vegetais que são muito ricos em ômega-3, em particular. Vamos ver qual.

Todo mundo pensa em peixes, mas esses humildes alimentos vegetais são uma mina de ômega-3

Mas de que planta alimentar estamos falando? É sobre os humildes Noites. Isso mesmo: as nozes são muito ricas em ômega 3. Portanto, consumir nozes pode nos ajudar a atender às nossas necessidades diárias de ômega 3.

Esta é outra razão pela qual devemos adicionar nozes à nossa dieta. Ao contrário dos peixes, na verdade, As nozes são totalmente isentas de colesterol. Portanto, ele será prescrito para aqueles que precisam manter os níveis de colesterol sob controle.

Outros alimentos vegetais

As nozes não são as únicas que nos ajudam a atender às nossas necessidades diárias de ômega-3. Outros alimentos vegetais também contêm esses ácidos graxos essenciais.

Em particular, as sementes de linhaça são ricas em ômega-3. Podemos facilmente introduzi-las na dieta como molhos para salada ou sopas. Lembre-se, porém, de cortá-lo antes de comê-lo, ou então ele corre o risco de atravessar todo o seu sistema digestivo.

Quanto às leguminosas, a soja é outra fonte de ômega-3. Derivados da soja, como leite de soja e tofu, também contêm ômega-3.

Algumas algas também são ricas em ômega 3. Por exemplo, algas marinhas do gênero Porphyria, que são usadas para produzir as folhas de nori, a popular erva daninha do sushi.

Portanto, como vimos, todos pensam em peixes, mas esses alimentos vegetais medíocres são uma mina de ômega-3. No entanto, lembre-se que a nutrição é perigosa, antes de pensar em uma possível substituição de um determinado alimento por outro, é sempre bom contate as figuras médicas competentes.

aprofundar

Custa muito pouco no supermercado, mas é uma mina de ômega-3 e ajuda a baixar o colesterol.