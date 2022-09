Objetivos, influências e planos da UE desconhecidos sobre preços e energia

Comentário de Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities para BG Saxo

Os preços do gás e da eletricidade da União Europeia caíram na terça-feira, depois de subirem na segunda-feira devido à Gazprom. De fato, a empresa russa anunciou que o gasoduto Nord Stream 1, em vez de abrir após três dias de manutenção, permanecerá fechado por tempo indeterminado. O motivo é um vazamento no último compressor que ainda está funcionando, mas a decisão veio logo após o Grupo dos Sete anunciar um plano para reduzir os preços do petróleo russo.

Muitos não consideram isso uma coincidência. Assim, a guerra energética intensificou-se ainda mais e parece que a Europa perderá cerca de 30 milhões de metros cúbicos/dia, ou 4% do fornecimento total de gás.

Embora os níveis de armazenamento na zona do euro tenham crescido rapidamente nas últimas semanas devido ao aumento das importações de GNL, o potencial de racionamento e outras iniciativas para reduzir a demanda por preços de gás e eletricidade atrairão um maior compromisso de políticos de todo o continente. Isso ocorre porque o objetivo continua sendo mitigar o impacto econômico devastador dos preços mais altos antes do pico da temporada de demanda de inverno.

No entanto, o fato de os preços do gás e da eletricidade estarem sendo negociados cerca de 35% e 52%, respectivamente, abaixo do pico de pânico observado após o anúncio de manutenção do Nord Stream 1, mostra que os mercados acreditam que os formuladores de políticas estão tomando medidas para aliviar os temores na Europa.

Os líderes da UE estão sendo solicitados a considerar uma intervenção histórica no mercado de energia que pode levar à introdução de tetos de preços e outras medidas para reduzir as interrupções no fornecimento aos consumidores e à indústria devido ao aumento dos custos e à iliquidez nos mercados de preços.

No entanto, dadas as atuais restrições de capacidade de geração, em grande parte devido a interrupções no fornecimento de gás pela Rússia, algum tipo de esquema de racionamento também pode ser necessário.

As possibilidades propostas pela Presidência checa da União Europeia centram-se em cinco áreas principais:

Separar/determinar o efeito do gás no preço da eletricidade

Aumentar a liquidez no mercado

Medidas coordenadas para reduzir a demanda de eletricidade

Reduzir as receitas dos produtores de eletricidade não gasosa (por exemplo, eólica, solar, carvão)

Impacto do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (EU ETS)

A estrutura de preços da eletricidade da UE é o cerne do problema

Os mercados de commodities tendem a ter preços marginais, assim como a eletricidade. Esse sistema significa essencialmente que as usinas a gás muitas vezes acabam ditando o preço de atacado da eletricidade para o resto do mercado, embora a energia renovável e, mais recentemente, até o carvão, possam ser produzidas mais baratas. É esta estrutura de mercado que nos últimos meses, com o aumento dos preços do gás, ajudou a empurrar os preços da energia para níveis inimagináveis ​​no passado, chegando na segunda-feira, 5 de setembro, quando a eletricidade alemã foi brevemente negociada acima de € 1.000/MWh, o equivalente a 1.700 dólares por barril. Equivalente de petróleo bruto.

A dissociação dos preços da eletricidade do aumento dos preços do gás já foi implementada em Espanha e Portugal, dois países que beneficiam de ligações energéticas limitadas com o resto da Europa, bem como na Grécia. Em toda a Europa, tal sistema funcionaria cobrando aos produtores de eletricidade não gasosa a diferença entre um limite de preço acordado e o preço real de mercado – atualmente inflacionado pelos altos preços do gás – que eles recebem pela energia. O aumento da receita desse custo adicional deve ser compartilhado entre os consumidores e, ao mesmo tempo, subsidiar os geradores de energia que precisam produzir MWh marginais com prejuízo.

Entre 1990 e 2019, ou mesmo um ano antes do início da pandemia global, a Europa viu a quota do gás em relação a outras fontes de energia aumentar de 20% para 25% no seu mix energético.

Com os atuais preços do gás subindo, esta parte do mix energético europeu determina o preço geral da eletricidade. Daí as discussões sobre a mudança para uma média ponderada ou preço da energia, o que levará a preços mais baixos ao consumidor.

No entanto, o perigo é que uma mudança no preço de referência da energia não reduza o custo total, mas apenas o redistribua dos consumidores para as concessionárias que podem precisar de apoio do governo para evitar a falência.