Bot, leilão de abril amanhã. Como comprar títulos e por que isso pode ser conveniente

Milão – Com a expectativa de que as taxas de juro caiam, os aforradores italianos estão a tentar aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece para garantir retornos interessantes. O leilão de amanhã deve ser visto deste ponto de vista, pois o Tesouro o coloca à venda 8 bilhões de robôs Em um ano.

O que são robôs

Robôs são Títulos governamentais Com prazo de vencimento não superior a um ano, geralmente com prazo de vencimento de 3,6 ou 12 meses. Não garantem nenhum cupom e o lucro é representado pelo rendimento da garantia oferecida no vencimento.

Como comprar bots

A maneira mais fácil de comprar robôs é reservá-los através de um corretor aprovado antes do leilão. Para isso, por exemplo, é necessário ter um arquivo de títulos de um banco para outra corretora. O corte mínimo é 1000 euros Os títulos poderão ser subscritos por múltiplos deste valor. No caso do leilão de amanhã, o prazo de reserva é às 11h.

Como foram os leilões recentes?

Em geral, os títulos de curto prazo continuam a oferecer retornos muito atrativos. Leilão 9 de fevereiro Foram colocados à venda 9 mil milhões de euros em títulos com um rendimento oferecido de 3,521%. o 12 de março O Tesouro colocou US$ 7,5 bilhões em títulos com rendimento de 3,546%.

Como os robôs são tributados?

O que também torna as obrigações governamentais de curto prazo atractivas é o regime fiscal preferencial de que beneficiam as obrigações governamentais. Na verdade, esses instrumentos são tributados a 12,5% sobre o retorno, enquanto todos os outros instrumentos financeiros são tributados a 26%.