Destaques da economia portuguesa em 2023

Uma rápida olhada nas principais ações portuguesas em 2023

Os mercados bolsistas são o coração da economia de qualquer país, uma vez que o seu desempenho está intimamente ligado ao desempenho económico do país em geral. Portugal tem muitas ações, mas apenas algumas delas apresentaram movimentos significativos. Em 2023, a EDP, a Greenvolt e a TAP Air Portugal destacam a força diversificada da economia portuguesa, desde as energias renováveis ​​ao turismo. Embora não esteja listado Ações que mais renderam No geral, estas ações demonstraram alguma resiliência e contribuíram significativamente para o fortalecimento da economia portuguesa.

EDP ​​Energias de Portugal SA (EDP.LS)

A EDP é uma das principais empresas de utilidade pública portuguesas. Contribuiu significativamente para apoiar a economia portuguesa em 2023, uma vez que opera com vários tipos de energia renovável, incluindo solar, eólica e hídrica. Apesar do turbulento ambiente económico global, a EDP continuou a apostar na expansão do seu portfólio de energias renováveis. Este compromisso apoiou os objetivos ambientais de Portugal e posicionou a EDP como um ator-chave na transição global para as energias renováveis.

Green Volt – SGPS Outros (GVOLT.LS)

A Greenvolt emergiu como um player proeminente em Portugal em 2023 com a notícia de uma oferta pública de aquisição por parte de uma unidade do fundo de private equity norte-americano KKR, que avaliou a empresa em 1,16 mil milhões de euros. Este desenvolvimento enfatizou mais uma vez a mudança global para soluções energéticas sustentáveis. A Greenvolt está envolvida em projetos de biomassa, eólicos e solares em Portugal, noutros mercados europeus e nos Estados Unidos. Contribui significativamente para o setor das energias renováveis ​​em Portugal.

TAP Portugal

A TAP Air Portugal é uma companhia aérea estatal que desempenhou um papel crucial na economia portuguesa em 2023. A companhia aérea registou um aumento de 30% no tráfego de passageiros só no primeiro semestre do ano, indicando uma forte recuperação do setor turístico português. .

Destaques da economia portuguesa em 2023: um ano de transformação e resiliência

A mudança do crescimento do PIB para a moderação económica era esperada devido à incerteza económica global, às pressões inflacionistas e ao aumento das taxas de juro, que afectaram gravemente os gastos e a confiança dos consumidores.

Crescimento apesar da desaceleração

Apesar do abrandamento, a economia portuguesa tem demonstrado resiliência. O Instituto Nacional de Estatística e a Reuters anunciaram um crescimento modesto do PIB de 0,2% no último trimestre de 2022, diminuindo ligeiramente em relação ao trimestre anterior. Este crescimento lento mas contínuo é testemunho das fortes bases económicas do país, que foram fortalecidas em anos anteriores e apoiadas pelo turismo e pelo consumo interno. O crescimento económico foi de apenas 2,3% em 2023, conforme demonstrado Pela Comissão Europeia. A razão para este crescimento lento foi o abrandamento mais amplo da economia europeia e global.

Desafios no horizonte

O aumento da inflação, que está próximo dos níveis mais elevados em três décadas, e o aumento das taxas de juro começaram a pressionar os rendimentos das famílias, afetando a dívida e os gastos dos consumidores e criando vários desafios. Este cenário foi amplificado pelo contexto económico global alimentado pela incerteza, com potencial impacto em setores-chave como as exportações e o turismo. O Fundo Monetário Internacional antecipou estes sentimentos e esperava que o crescimento desacelerasse para 2,6% em 2023, afectado pelo aumento dos custos de vida e pela desaceleração do crescimento da procura externa.

Uma visão setorial: turismo e muito mais

O turismo é a pedra angular da economia portuguesa, atingindo este sector um volume de negócios de cerca de 33 bilhões dólar. O turismo continuou a ser um ponto forte, continuando a apoiar o crescimento mesmo quando outros setores enfrentam dificuldades. O governo e os analistas depositaram as suas esperanças no turismo para manter a economia à tona num momento de turbulência. Apesar destas expectativas positivas, o contexto económico mais amplo reconheceu a necessidade de diversificar e inovar outros sectores para garantir um crescimento sustentável.

Olhando para o futuro: expectativas e previsões

As perspectivas para 2024 e anos seguintes anunciam uma recuperação e estabilização graduais. A Comissão Europeia espera um ligeiro aumento do crescimento do PIB em 2024 para 1,2% e 1,8% em 2025, apoiado por uma recuperação do consumo privado e do investimento. O país terá de gerir eficazmente as pressões inflacionistas, continuar a recuperação do sector do turismo e continuar a implementar o plano de recuperação e resiliência para transformar estas expectativas em realidade.