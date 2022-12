Uma semana curta, como funciona – Libero Quotidiano

Abençoada Vida 25 de dezembro de 2022

Seguindo o exemplo seguido (com sucesso) por outros países, o Intesa Sanpaolo aposta agora também numa semana curta: 4 dias úteis e três dias de descanso. A partir de janeiro, se tornará uma opção tangível para os 74.000 funcionários do principal grupo bancário italiano, que lançou um plano – sem chegar a um acordo com os sindicatos – para reorganizar os métodos de trabalho organizacional. « Satisfazer a necessidade de conciliar a vida profissional e profissional dos colaboradores, preocupando-se com o seu bem-estar, através de soluções inovadoras de métodos de trabalho com o objetivo de tornar o Banco mais flexível e dinâmico, no atendimento dos clientes mais exigentes »so nota de Ca’de Sass.

Entre as principais novidades a introduzir brevemente está a evolução do smart working com a possibilidade de trabalho flexível até 120 dias por ano, com um vale-refeição de 3€ por dia para ter em conta as despesas de trabalho a partir de casa, trabalho 4 dias por semana e aumentando para 9 horas diárias de forma voluntária, por equiparação salarial, sem compromisso com um dia específico.

Bem-estar dos funcionários

Assim, a partir de janeiro, as pessoas que trabalham na Intesa Sanpaolo vão, “individualmente, ter acesso a estes métodos, mais otimizados que os atuais, em linha com as necessidades técnicas, organizativas e produtivas da empresa”. Também será lançado um período experimental em cerca de 200 balcões. O Grupo Intesa quer “acompanhar as mudanças que ocorrem no setor bancário e financeiro propondo soluções e ferramentas” continuação da nota do gigante liderado por Carlo Messina “, no quadro regulatório, e na vanguarda da organização de trabalho, em linha com a aposta contínua no bem-estar e na inclusão que colocam o grupo no topo dos indicadores internacionais Home » O novo modelo organizacional “colocará o banco nas melhores condições competitivas para enfrentar os desafios que o esperam do contexto econômico e social em mudança, especialmente a mudança para serviços digitais e alta inovação tecnológica.”

“4×9” no mundo

Mas como referido, o Banco não chegou a acordo com os parceiros sociais relativamente à nova organização e horário de trabalho. Em especial, as negociações – Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin anunciadas em memorando – pararam em alguns pedidos: extensão do trabalho inteligente e “4×9” a todos os colegas da rede de agências; identificar ferramentas técnicas para uma verdadeira aula no final do expediente; Aumentar o valor do vale-refeição para todos; reconhecimento de vale-refeição completo para Smart Workdays; Reembolso dos custos de energia e ligação e contribuição para a instalação do posto de trabalho. No entanto, o banco optou por levar adiante a proposta ao anunciar seu lançamento.

A semana curta é uma prática que já foi adotada por uma centena de empresas inglesas e é popular na Bélgica, Islândia, Escócia, Espanha, mas também Japão, Emirados Árabes Unidos e Nova Zelândia. Em Portugal, será testado por seis meses a partir de 2023. Um relatório da 4 Day Week Global constatou que o novo modelo de negócios aumentou as receitas das empresas que aderiram ao projeto em 8% e reduziu o absentismo e as demissões.