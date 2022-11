Os mercados estão cautelosos aguardando as atas das reuniões do Fed e do BCE. Petróleo está na primeira fila em Milão

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 ou Radiocor) – No despertar do Assento pobreO bolsas de valores europeias Segue em ritmo incerto, entre contratempos e tentativas de aceleração. O foco continua nos bancos centrais e na resiliência da economia, masA Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico previu uma recessão No final de 2022 para a Itália, seguida de uma ligeira recuperação em 2023, porém Descarte a recessão global para o próximo ano. Então eles viajam para o topo CAC 40 Paris, W.; Dax 40 Frankfurt, W.; FT-SE 100 Londres, W.;IBEX 35 MadriExtensão AEX Amsterdã. o FTSEMIB De Milão, apoiado por títulos da indústria petrolífera e investidores que também estão ansiosos manobra 35 bilhões anunciado pelo governo Meloni. A tabela de preços Milano vem de um período de altas significativas: de 12 de outubro a 15 de novembro, registrou alta de 20%, o que reduziu bastante a perda desde o início do ano, que era de cerca de 9%.

Futuros de Wall Street também permanecem na janela, enquanto a atenção dos investidores continua voltada para os bancos centrais, aguardando as atas das reuniões recentes (reuniões do Fed na quarta-feira e reuniões do Banco Central Europeu na quinta-feira), o que é a semana de Ação de Graças nos EUA e veremos o mercado de ações americano fechado na quinta-feira e meio-dia na sexta-feira . Enquanto isso, ouviam-se as vozes de alguns conservadores “dovey” que falavam de uma desaceleração no aumento das taxas de juros. Além disso, potenciais preocupações foram levantadas internacionalmente Novos bloqueios que a China pode anunciar, seguindo a política Covid zero, após o aumento de casos de coronavírus nos últimos dias, bem como o registro de três mortes, que é a primeira nos últimos seis meses. A perspectiva de endurecer os bloqueios – e, portanto, uma desaceleração da economia – está alimentando preocupações com a demanda, incluindo energia.

OCDE: recessão na Itália, mas sem recessão global

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico previu uma contração no final de 2022 para a Itália, seguida por uma ligeira recuperação em 2023, mas descartou uma recessão global no próximo ano. “A economia global está se recuperando da maior crise energética desde a década de 1970. O choque de energia levou a inflação a níveis não vistos em muitas décadas e reduziu o crescimento econômico em todo o mundo. Agora esperamos que o crescimento global desacelere para 2,2% em 2023 e depois se recupere para um relativamente modesto 2,7% em 2024. No entanto, para a zona do euro, a previsão é de um aumento de 8,3% este ano, que deve ser seguido por um ligeiro declínio para 6,8% em 2023 e caindo para 3,4% em 2024. O PIB da Itália deverá contrair no final de 2022 e, em seguida, registrar um crescimento modesto de 0,2% em 2023 e 1% em 2024, após +3,7% projetado como valor final para 2022.

Aos olhos de Milão sobre a Enel, as petrolíferas decolam

Na Avary Square, entre os headliners, no centro das atenções No Que apresentou o novo plano até 2025, que prevê a alienação de ativos por 21 mil milhões de euros. Destaques do óleo: TenarisE a Saipem E a Cadê? Entre as melhores, com os preços do petróleo voltando à estabilidade na recuperação da véspera, após a queda registrada por temores de uma nova desaceleração da economia e rumores – posteriormente desmentidos – de aumento da produção dos países da Opep na reunião de dezembro.

Tendência de spread Btp/bund carregando…

Spread estável abaixo de 195 pips, rendimento de 3,96%

Tendência negativa nos preços dos títulos do governo negociados em tecnologias de informação secundária Mts. Os títulos italianos de 10 anos estão cedendo em linha com outros soberanos dos países centrais, assim o spread com os títulos em níveis anteriores foi confirmado. No início, o spread de rendimento entre o padrão BTP italiano de dez anos (Isin IT0005494239) e o mesmo vencimento alemão é indicado em 194 pontos base, o mesmo nível do fechamento de segunda-feira. A queda nas taxas está elevando os rendimentos: o título italiano de 10 anos agora está rendendo 3,96%, de 3,91% na véspera da final (3,88% na última sexta-feira).