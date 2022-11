OCDE Itália, estimativas futuras do PIB, deficiência e emprego • TAG24

Após a visita de ontem entre o ministro Antonio Tajani e o secretário-geral Matthias Kormann, o prof.Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou hoje suas perspectivas econômicas para a Itália: em comparação com estimativas de outras agências de classificação, para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O ano de 2023 em nosso país será marcado não pela estagnação, mas por uma grande recessão econômica. Entre outros dados divulgados hoje pela alta administração da agência parisiense, encontramos um leve aumento do desemprego, uma leve queda da taxa de inflação e uma redução absurda da relação dívida/PIB.

A começar pelo PIB italiano, 2022 está previsto para +3,7%2023 praticamente igual (+0,2%) e 2024 com recuperação moderada (+1%).

Itália OCDE, déficit e dívida também ok, desemprego estável

A previsão de hoje da OCDE para a Itália é muito diferente de outras estimativas, como S&P ou Fitchmas não daquele governo no chamado Ndif (documento de economia e finanças).

O gerente de construção português Alvaro Santos Pereira explicou isso A Itália deve, em primeiro lugar, olhar para o orçamento e exerça uma atitude de extrema cautela.” Quando questionado sobre como apoiar o consumo e o investimento, o economista-chefe da OCDE mencionou explicitamente o Pnrr e os fundos da próxima geração da UE: A implementação das reformas implica a criação de novos postos de trabalhoprevendo-se que a taxa de desemprego estabilize em pouco mais de 8% nos próximos dois anos.

Ela compartilha muitos raciocínios com outros professores de economia internacional. Por exemplo, o raciocínio sobre as expectativas de inflação é semelhante ao de Lagarde, que segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) não cairá particularmente baixo no curto prazo (“se estabilizará em cerca de 10% até o final do ano devido aos preços da energia”). mas Será importante trabalhar rapidamente para lançar as bases para um crescimento sustentável no futuro. Seja como for, e é necessário repetir este conceito, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico fala em “desaceleração” e não em “estagnação”.

A Comissão da União Europeia voltou a estreitar os laços

Entretanto, devido a algumas notícias tranquilizadoras, mais uma mordida chega ao nosso país. A Itália está, de fato, incluída na lista de países a serem observados de perto pela Comissão da UE por seus “desequilíbrios macroeconômicos excessivos”.Embora “as preocupações com uma alta relação dívida pública/PIB permaneçam inalteradas”. O número já foi projetado em outros relatórios anteriores e confirmado pelas perspectivas econômicas da OCDE para cair: 146,5% em 2022, para depois cair para 144,4% em 2023 e 143,3% em 2024 (em 2021 foi de 150,3%).

Assim, o chamado “mecanismo de alerta” que fornece uma análise aprofundada será acionado. Mas os belpaenses estão em boa companhia com outras nações de primeira ordem: entre i 17 estados no total Estes incluem França, Alemanha, Grécia, Holanda, Portugal, Espanha, República Checa, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Luxemburgo e Eslováquia. A Comissão da União Europeia está envolvida Não é mesmo que o défice vai cair para cerca de 5% no final de 2022, mas”diferenças de retorno que se desviou significativamente da média da zona euro, o que conduziu a um aumento dos custos de financiamento. Portanto, os riscos para a sustentabilidade financeira são altos no médio e longo prazo.”