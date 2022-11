Citroen, aqui está o SUV definitivo: parece o Lamborghini Urus, mas custa muito pouco | Um banquete para os olhos

Sonha com um SUV desportivo com um traço agressivo semelhante aos das principais marcas de supercarros como o Lamborghini Urus ou o Ferrari Purosangue? Você não pode pagar? Sem problemas: refira-se ao Citroën C4 X, o novo SUV da casa francesa que em breve chegará com uma linha muito potente e muita elegância e espaço interior.

Lançados em junho de 2022, o C4 X e o ë-C4 X Electric estarão disponíveis para encomenda na França a partir de 13 de outubro, com O preço começa a partir de 27.650 euros, incluindo impostos. O C4 X e o ë-C4 X Electric são as novas ofertas atraentes e acessíveis da gama Citroën. Oferece uma alternativa aos clássicos SUV e sedãs médios, combinando a elegância de um fastback com a atitude moderna de um SUV e o apelo atemporal de um espaçoso quatro portas.

Dependendo do uso do cliente, os powertrains disponíveis na França incluem dois motores a gasolina PureTech e um motor a diesel BlueHDi para o C4 X, bem como um motor 100% elétrico para o ë-C4 X, uma oferta líder de classe que ajudará a acelerar o crescimento da marca. transição de poder.

O ë-C4 X Electric oferece uma autonomia de até 360 km (ciclo WLTP) graças ao seu trem de força elétrico de 100 kW (136 cv). Também está equipado com um sistema de carregamento rápido que permite percorrer 100 km em 10 minutos com 100 kW de corrente contínua. O C4 X e o ë-C4 X Electric destacam-se pelo conforto a bordo graças ao programa exclusivo Citroën Advanced Comfort, que inclui bancos Advanced Comfort e suspensão Citroën Advanced Comfort. Também está equipado com a nova interface de infoentretenimento My Citroën Drive Plus, que foi introduzida no C5 X. O C4 X e o ë-C4 X Electric chegarão às concessionárias francesas no primeiro trimestre de 2023.

Citroen C4 X: interior, conforto, infoentretenimento e disponibilidade

O novo C4 X e o ë-C4 X Electric Apresenta todos os elementos do programa Citroën Advanced Comfort e as mais recentes tecnologias e ajudas à condução para oferecer conforto e tranquilidade aos passageiros, graças, por exemplo, aos bancos dianteiros e traseiros Advanced Comfort com espuma macia e resistente para o máximo conforto ao sentar ao mesmo tempo. , começando com a versão Feel PackA.

Suspensão Citroën Advanced Comfort de série. Espaço com grande porta-malas de 510 litros, o topo da categoria. Interface de infoentretenimento My Citroën Drive Plus, que permite um acesso intuitivo, contínuo e personalizável à navegação, música, telefone e outros serviços. Até 20 auxiliares de condução para maior segurança e tranquilidade ao volante. A comodidade da energia elétrica para uma condução agradável, silenciosa e dinâmica com zero emissões de CO2. O novo C4 X të-C4 X Electric oferece alcance simples com Quatro versões estão disponíveis na Itália:

Sentir: versão de nível de entrada, oferece o conforto e a segurança que o segmento espera, como climatização automática de duas zonas, suspensão Citroën Advanced Comfort, Safety Package, travão de estacionamento elétrico automático, faróis LED com assinatura V e faróis de nevoeiro LED com luz constante integrada. Os detalhes de estilo incluem capas dos retrovisores em preto brilhante e aros das rodas AEROTECH de 18 polegadas (exceto para a versão elétrica, que apresenta rodas de liga leve CROSSLIGHT-TREAD em todos os níveis de acabamento). Sensação da embalagem: coração da balança, oferecendo maior conforto e segurança, incluindo assentos Advanced Comfort, um painel de instrumentos digital colorido com retroiluminação, espelhos retrovisores elétricos e uma câmera retrovisora. Externamente, o Feel Pack inclui maçanetas externas na cor da carroceria e rodas de liga leve cinza AEROBLADE de 18 polegadas (exceto nas versões elétricas).

Shine: a versão topo de gama O conforto do motorista e do passageiro é ainda aprimorado por um head-up display colorido, espelho retrovisor interno elétrico, porta-almofadas Citroën Smart, apoio de braço central traseiro com suporte para esquis e volante em couro de flor integral (aquecido na versão elétrica). A Shine Edition integra a última geração de navegação e serviços conectados com My Citroën Drive Plus, uma interface intuitiva e personalizável acessível em uma tela sensível ao toque de 10 polegadas de alta resolução. Em termos de segurança, o Shine está equipado com o pacote Drive Assist. Pack Shine: Versão topo de gama, o Pack Shine está equipado com Assistência à Condução Semi-Autónoma Sistema de Assistência à Condução em Auto-estrada – Nível 2, tomadas USB na fila 2 (uma Tipo C e uma Tipo A), ambiente Cinzento Alcântara com bancos dianteiros aquecidos e tapetes dianteiros e traseiros adicionais.