Recuperação, tesouraria monitora e monitora reformas e investimentos

O Plano de recuperacao Qual qual Amanhã Ele vai chegar a uma mesa Armário Ganhar corpo. Foi confirmado 6 missões e 16 componentes Mas o São 39 eixos de intervenção, Já não são 48, divididos em 135 investimentos. Em tudo 7 correções3: No domínio da administração pública – transformação, acesso e eficiência – um dos sistemas de propriedade industrial, o quinto na formação e na escola, e por último nas políticas laborais ativas e medicina zonal. Duas libras Reformas estruturais: Além de autoridade Palestina Um em justiça, Além de uma série importante de mudanças na concessão de autorizações e autorizações e intervenções na lei de compras. Haverá também “reformas setoriais específicas, como novas regras para a produção de renováveis ​​e intervenções no programa de contratos ferroviários”.

Quanto ao Julgamento O “Responsabilidade direta pelas estruturas operacionais envolvidasOu seja, quemMinistérios e órgãos locais e regionais A fim de implementar investimentos e reformas dentro do prazo acordado e administrar os recursos de maneira ordenada.Monitoramento, relatórios e transparência“Irá” focar em O Ministério da Economia Que monitora e monitora o progresso na implementação de reformas e investimentos e atua como um único ponto de contato para contato com Comissão da União EuropeiaEntão, parece que o nó da direção política é de alguma forma superado por essa tecnologia, que vai para o MEF e para a ministra Daniele Franco. Mario Draghi No Poder Executivo. Mas a provável constituição para O comitê interno No Palazzo Chigi, que supervisiona tudo.

Esta manhã A reunião entre o Presidente do Conselho de Estado Que Ministério Participa da elaboração do Pnrr. Ao lado de FrancoE Roberto Singolani e Vittorio Colao. Com eles eu também estou A maioria dos chefes de delegação. No final da cúpula, os números representados pelo plano foram geralmente confirmados: 221,5 bilhões Das quais 191,5 Consulte o fundo de recuperação e $ 30 bilhões do Fundo SuplementarIsso foi falado muitas vezes nos últimos dias. Distribuição de recursos de acordo com as tarefas: 42,5 bilhões a Digitalização, inovação, competitividade e cultura, Quanto ao Revolução Verde e Transição Ambiental 57 bilhões.

Para a infraestrutura para Mobilidade sustentável 25,3 bilhões irão, 31,9 a Educação e pesquisa, 19, 1 inserção e mantenha-se firme, 15,6 a O cumprimento. No entanto, para a saúde, o dinheiro aumentará no total para 19,7 bilhões, porque 1,71 bilhão do React Eu deve ser contabilizado, mais 2,39 bilhões do fundo suplementar. De acordo com as previsões do governo e do Ministério da Economia graças às intervenções planejadas, em 2026 O Conta será de 3 pontos percentuais a mais.

Entretanto, Portugal é o primeiro país a apresentar a versão final do Restauração de pianoO exame pela comissão terá início imediatamente, a partir de Frankfurt Presidente do Banco Central Europeu, Christine LagardeE a Avisar: “É urgente“naquela Pacote de próxima geração da União Europeia “se tornou Opera sem demoraCom a ratificação “oportuna” da decisão sobre os recursos privados, esta etapa é crucial para permitir que o comitê o faça Emissão de títulos Para financiá-lo. Se a iniciativa portuguesa “marca o início de uma nova etapa no processo de implementação da ferramenta de recuperação e resiliência”, afirma Ursula von der LeyenE a O objetivo de Bruxelas “continua sendo um objetivo Aprovar todos os planos No verão. Para fazer os primeiros pagamentos, é imperativo que todos os Estados membros tenham concordado com a decisão sobre os recursos privados.