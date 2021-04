Tod’s, Lvmh aumenta para 10%. Arnault compra mais 6,8% da Della Valle – Corriere.it

A LVMH aumentou para 10% da Tod’s e está fazendo isso em total acordo com o acionista controlador da Tod, Diego Della Valle. O relacionamento entre Bernard Arnault e Do vale Na verdade, ele remonta ao longo do tempo e foi coerente ao longo dos anos e pode ficar mais forte.

A participação de Arnault no Tod’s

A gigante do luxo global já possui 3,2% da Tod’s há muito tempo. Notícias da noite de quinta-feira de aumento da participação. Em nota divulgada às 21h do dia 22 de abril, o empresário de Marches anunciou, de fato, ao mercado que Diego Della Valle & C Srl (empresa controlada por Diego Della Valle) fechou contrato de venda com a Delphine SAS (uma subsidiária da Lvmh)) Vender 2.250.000 ações da Tod’s SpA, que representam 6,8% do capital social da Tod.

O preço por ação é de € 33,10, igual ao preço médio ponderado do volume das ações da Tod nos quinze dias da abertura da bolsa antes da assinatura. Da entrada de Chiara Ferragni ao Conselho de Administração Empresa com sede em Marche). O negócio será executado em 28 de abril de 2021 e, no final, Diego Dela Valley terá direta e indiretamente 63,64% das ações da Tod, enquanto a LVMH terá 10%.