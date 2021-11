Bolsa de Valores Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (23 de novembro de 2021)

Fortes oscilações nas ações ordinárias e de poupança da Telecom Italia TIM, tendo encerrado a sessão anterior 30% superior. Grande queda para a Juventus

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus fazem exatamente isso Confirmação na área negativa, mesmo que recuperassem do mínimo especificado na pré-abertura. De acordo com a equipe de estratégia de crédito global Algebris Os mercados europeus estão assustados com o medo de novos fechamentos. “Os mercados europeus começaram a correção na sexta-feira, especialmente com a reabertura de ações de valor, bancos e setores relacionados”, disseram os especialistas. A equipe de estratégia de crédito global da Algebris continua vendo 2022 como um bom ambiente para ações de valor, dados o aumento da inflação e os recentes sinais de forte demanda doméstica. “Portanto, vemos qualquer queda acentuada devido ao temor de novos fechamentos como uma oportunidade de investimento em setores relacionados à reabertura”, disseram os especialistas.

São 13h00 FTSEMib Ele deixou 0,88% no solo em 27.143 pontos acima da baixa do dia de 26.912 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,9%. Também desempenho negativo de Chapéu médio FTSE Italia (-1,14%) para A estrela da FTSE Italia (-1,54%).

o Bitcoin Caiu para 56 mil dólares (cerca de 50 mil euros).

Ele Ela difusão Btp bond Superou 125 pontos.

EU ‘euro Ele oscila em torno de US $ 1.125.

Execute balanços fortes Telecom Italia TIME isso depois de encerrar a sessão anterior com um salto de 30%. As ações ordinárias perdem 1,4% para € 0,445, enquanto eu títulos de capitalizaçãoo Diminuíram 1,28% para 0,4482 euros. Segundo o principal jornal, a Vivendi – maior acionista da Telecom Italia TIM com 23,94% do capital – teria definido o preço de € 0,505 oferecido pelo fundo americano KKR muito baixo. Em seu último relatório semestral, a Vivendi destacou que pagou a participação na gigante da telefonia € 1,071 por ação.

Ele explorou Ferrari (-1,66% a 242,2 euros), um dia depois, a ação atingiu o valor mais alto de 248 euros.

Juventus Registra fatia de 7,2% para 0,6315 euros. A diretoria da Juventus aprovou Condições finais para aumento de capital em opção no valor de cerca de 400 milhões de euros. Em detalhe, a Juventus FC emitirá um máximo de 1.197.226.782 novas ações, a serem oferecidas em opção aos acionistas elegíveis na proporção de 9 novas ações para cada 10 ações possuídas, ao preço de subscrição de € 0,334. O aumento de capital terá início na segunda-feira, 29 de novembro de 2021 e término no dia 16 de dezembro.