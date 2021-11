A Generali aposta na saúde com 400 milhões. Negociações para La Medicale de Agricale

Generali, ainda há um bilhão de caixa para aquisições

Depois de lançar um arquivo um trabalho subordinar saudação Nasceu em Boa Com WellionE em geral coloca no visor médico Integrar-se na Europa no setor da saúde. De acordo com ele Bloomberg, O leonEstá às voltas com a preparação do novo plano industrial que será apresentado ao mercado em meados de dezembro, apósOferta de Compra Cattolica ainda tem bilhões em dinheiro Para investir em aquisições de acordo com doação estômago parafusão e aquisição, Ele está discutindo com a francesa Crédito Agrícola, em uma fase ainda preliminar, para comprar ativos.

Ofertas transalpinas Produtos de seguro saúde para profissionais Pode custar aproximadamente 400 milhões de euros. Por ocasião das contas de nove meses Diretor financeiro do meu general Cristiano borian Ele observou que “para nósfusão e aquisição É uma forma de diversificar ainda mais as nossas fontes de receitas e acelerar a implementação da estratégia, mas não é um compromisso, é apenas uma forma de criar valor para o acionista. ”Assim“ continuamos a avaliar qualquer operação que seja possível e consistente com o financeiro , disciplina estratégica e cultural do nosso grupo. ”

Bloomberg Na verdade, ele lembra que as negociações, que não foram comentadas pelo Grupo Transalpine ou pela Generali, não necessariamente terão sucesso. A Generali, que encerrou os nove meses com um lucro líquido de 74% a 2,25 bilhões e já cumpriu a maior parte de suas metas para o ano inteiro, apresentará o novo plano de três anos até 2024.

Eu fiz o grupo de seguros aquisições na Eslovênia, Polônia, Portugal e Grécia e também assinou uma na Malásia, Que está programado para ser concluído no segundo trimestre de 2022. Além disso, foi concluído com sucesso na ItáliaTentativa de aquisição de Cattolica Chegando a deter 84,5%. A fusão com a Veronese está prevista para o segundo semestre do próximo ano.

Após o sucesso da aquisição da Generali, Cattolica trocou de auditor e convocou a assembléia no dia 23 de dezembro

em verona Conselho Cattolica Tomou nota do parecer elaborado pela Comissão de Fiscalização Administrativa sobre a rescisão consensual da missão de revisão jurídica em curso por PricewaterhouseCoopers Convocou a reunião ordinária, por meio de um convite, em 23 de dezembro, em substituição à reunião anterior de 14 e 15 de dezembro. A rescisão consensual da atribuição de auditoria existente e a nomeação de um novo revisor oficial de contas tornaram-se necessárias depois que a empresa se tornou uma subsidiária da Generali em 5 de novembro e após a oferta pública de Lion.

A compra do controle da Generali de fato marcou o início da incompatibilidade com PricewaterhouseCoopers pelos serviços prestados pela empresa de auditoria e entidades de rede relacionadas à Generali e ao seu grupo.

O acionista Francesco Caltagirone voltou a subir: representa 7,2% do capital do leão

Enquanto isso, a ascensão Francesco Gaetano Caltagirone Na capital da seguradora Trieste. Entre 18 e 19 de novembro, o empresário capitolino adquiriu 150.000 ações da Generali, equivalentes a 0,009% do capital, e aproximou a participação para 7,2% se não contabilizarmos 0,063% atribuível a uma empresa associada ao grupo. Acordo de acionistas com Leonardo del Vecchio NS Crt. Foundation Ela agora possui 14,153% de Leo.