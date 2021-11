Multa de 200 milhões na Itália por violações da concorrência (Atualizado) – Nerd4.life

Amazon iApple Eles foram condenados a um pagamento Uma multa total de 200 milhões Na Itália, 68,7 milhões na Amazon e 134,5 milhões na Apple, por violação das regras Concorrência.

AtualizarAqui está a posição oficial da Amazon sobre este assunto:

“Discordamos veementemente da decisão do AGCM e pretendemos apelar. A punição imposta é desproporcional e injustificada.



Rejeitamos a consideração do AGCM de que a Amazon se beneficia da exclusão de parceiros de vendas na loja, pois nosso modelo de negócios depende de seu sucesso. Graças ao acordo com a Apple, os clientes italianos podem encontrar os produtos Apple e Beats mais recentes na nossa loja e usufruir de um catálogo que mais do que duplicou, com melhores ofertas e envio mais rápido.”

A empresa explica ainda que graças ao acordo com a Apple, o catálogo de produtos Apple na Amazon.it dobrou, principalmente no que diz respeito aos produtos mais populares como o iPhone, iPad e Apple Watch, com o percentual de produtos entregues via expresso . – A faixa (ou seja, com uma promessa de entrega geralmente em dois dias) aumentou de 25% em 2018 para 74% em 2020.

A Amazon diz que está satisfeita com a recente decisão da Apple de aumentar o número de Revendedores autorizados da Apple que podem vender produtos Apple e Beats na Amazon em toda a Europa, já que isso resulta em uma maior seleção de produtos disponíveis para os clientes.

Além disso, a Amazon afirma que representa menos de 1% do mercado global de varejo e que existem grandes varejistas em todos os países em que opera. Isso também se aplica à Itália, onde existem grandes mercados e cadeias de varejo de produtos eletrônicos de consumo, ativos online e offline.

De acordo com estimativas fornecidas pela empresa, os parceiros de vendas respondem por aproximadamente 60% de todas as vendas de produtos físicos em uma loja e, em média, é mais lucrativo vender por terceiros para a Amazon do que para o varejo registrado pela própria Amazon.