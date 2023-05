Rc Auto, o novo hit dos motoristas: vai pagar 18% a mais que a Tragédia para muitas famílias

Na Itália, o seguro de responsabilidade civil automóvel é obrigatório para todos os condutores. No entanto, um novo golpe para os motoristas foi anunciado recentemente: um aumento de 18% nos prêmios de seguro de responsabilidade civil. A notícia foi um duro golpe para muitas famílias italianas, que já lutavam contra o aumento do custo de vida e a crise econômica causada pela pandemia.

RC Auto é um custo fixo por condutor, Mas um aumento nos prêmios de seguro tornará mais difícil para muitas famílias suportar este custo. Esta é uma tragédia para muitas famílias que se encontram em dificuldades financeiras e podem ter que abrir mão do seguro de responsabilidade civil.

O aumento do prémio do seguro foi justificado pelas suas seguradoras Aumento do custo de acidentes e danos ao carro. No entanto, muitos motoristas se perguntam se esse é realmente o motivo do aumento ou se as seguradoras estão apenas procurando por ele. Para aumentar seus lucros às custas dos consumidores.

São muitas as famílias que dependem do carro para ir trabalhar ou levar os filhos à escola. O RC Auto é essencial para garantir a segurança dos condutores e outros utentes da estrada. mas, O novo aumento do prêmio pode excluir muitas famílias da cobertura do seguroaumento do risco de acidentes rodoviários e Tornar as ruas menos seguras para todos.

Aumento de 18% nos prêmios de responsabilidade civil na Itália: todas as regiões afetadas

Além disso, muitas famílias podem ter que escolher Seguradoras menos confiáveis ​​ou mesmo dirigir sem seguroo que é ilegal e pode ser Implica multas pesadas e até suspensão da carteira de motorista.

Os prêmios médios de seguro de responsabilidade civil na Itália aumentaram 18% em um ano, até 525,98 euros, de acordo com um relatório da Facile.it baseado em mais de 13,3 milhões de estimativas coletadas no ano passado. Todas as regiões italianas registraram um aumento duplo nos prêmios, com Abruzzo lidera a classificação Um aumento de 25,1% em relação a março de 2022.

Aumento dos prêmios de seguro de carro na Itália: um golpe para os motoristas em tempos de crise econômica

A Campânia continua a ser a região mais cara para o seguro automóvel, enquanto Friuli Venezia Giulia é o mais barato. As razões para prêmios mais altos incluem o alto custo dos sinistros e a inflação. Andrea Gizzoni, diretor administrativo de seguros da Facile.it, explicou que as taxas eram 13% mais baixas apenas seis meses atrás.

Em conclusão, o aumento dos prêmios do seguro de responsabilidade civil de veículos representa um novo golpe para os motoristas italianos, especialmente para as famílias que já sofrem com a crise econômica causada pela pandemia. É importante que as seguradoras expliquem com transparência os motivos do aumento e trabalhem para encontrar soluções para eles Garanta a segurança dos motoristas sem colocar em risco a estabilidade financeira das famílias italianas.