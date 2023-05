PIB da Itália está no topo da Europa mas cauteloso nos cálculos, foco no PNRR

lá crescimento 2023 Em linha com as previsões económicas e financeiras do documento produto Interno Bruto do primeiro trimestre em 0,5% em relação ao quarto trimestre de 2022, com base em estimativas do Istat, porém a alta pressão de os preços A desaceleração da economia global continua em “alta”. risco»Para a estabilidade financeira da Itália, conforme evidenciado pelo Relatório de Estabilidade Financeira de 2023 do Banco da Itália.

No cenário de alta de preços e custos crédito Em altura, segundo a Confindustria é necessário Foco no PNRR Para “elevar finalmente o potencial de crescimento da economia italiana nos próximos anos”.

tendência do PIB

A tendência de aumento em relação ao mesmo período de 2022 é de 1,8%. A variação ganha para o ano inteiro de 2023 é de 0,8%. o placar italiano Melhor do que o esperado, observa o Comissário Europeu para a Economia, Paulo Gentilonisublinhando que mesmo os dados da zona euro representaram “algo melhor do que o esperado”.

Essa dinâmica, segundo o ministro da Economia Giancarlo Giorgetti:

Isso alivia a pressão sobre as finanças públicas da Itália e abre espaço para novas intervenções no outono contra o que esperamos que seja o fim da inflação.

A DEF espera um crescimento de 0,9% este ano e, de fato, as pesquisas Istat Vemos que estamos nos movendo nessa direção. Ele vem com uma extensão Estimativas preliminares Nos três primeiros meses do ano, de janeiro a março. Eles apontam que a Itália está crescendo mais do que o parceiro médio da UE e mais do que outros grandes parceiros economias da união europeiaComo a Alemanha e a França. Em vez disso, tem uma relação com a Espanha (em termos econômicos) enquanto o motor da Europa de janeiro a março foi Portugal, com um crescimento econômico de 1,6%.

Em detalhe, os parceiros do euro cresceram 0,1% nas condições climatéricas, enquanto os 27 países da UE registaram um aumento de 0,3%. Mas sobretudo, “resultados acima do esperado superam os de Itália e Espanha, com um crescimento de 0,5%”, inovações definidas como “encorajadoras” porque “demonstram a resiliência da economia europeia num contexto global desafiante” .

A estimativa inicial, informa o Istat, “do lado da oferta reflete o crescimento de ambos Setor industrial, Ambos Serviços, Enquanto o setor primário é fixo. Do lado da procura, o contributo para o crescimento do PIB é positivo tanto para a componente nacional como para a componente externa. Após uma ligeira contração económica no último trimestre de 2022, a recuperação é no início de 2023 com uma taxa de crescimento estimada para 2023 na ordem dos 0,8%.”

estabilidade financeira

As condições de financiamento público também melhoraram durante 2022, explica o Bankitalia, mas as famílias italianas estão mais expostas, embora com menos dívida do que a média da zona do euro.

A liquidez permanece elevada, mas em termos reais o rendimento disponível diminuiu devido à inflação. O aumento das taxas de juros se reflete no custo médio dos empréstimos pendentes e a parcela de famílias vulneráveis ​​pode aumentar este ano.

Em termos de receita, o Banco da Itália conclui em seu Relatório de Estabilidade Financeira de 2023, a dívida permanece bem abaixo da média da zona do euro.

Foco no PNRR

Para o Centro de Estudos da Confindustria, emindústria A evolução positiva deve-se apenas à “migração” no final de 2022. Por outro lado, os serviços e o turismo estão em alta, como é o caso das exportações italianas (+0,5% em fevereiro; +0,6% obtido no primeiro trimestre ).

No entanto, o custo crescente crédito Para as empresas italianas, que subiu para 3,55% em fevereiro (de 1,18% no final de 2021) com impacto significativo nas empresas industriais. Por isso fica:

A implementação do PNRR é crucial para apoiar os investimentos, principalmente em tecnologias digitais e eficiência energética, e aumentar o potencial de crescimento da economia italiana nos próximos anos. Um alto grau.

Assim, os olhares voltaram-se para os investimentos ligados ao dispêndio de recursos disponibilizados pelo PNRR e outros fundos europeus.