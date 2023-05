Chuva de Cheques da Receita Federal: Ninguém Escapa em Maio | Como eles funcionam

Ninguém ficará de fora: a Receita Federal está pronta para lançar uma série massiva de fiscalizações para combater a evasão fiscal. E de uma maneira nova que realmente permite que você chegue a todos e se livre dos sonegadores de impostos. por isso

O objetivo é reduzir drasticamente o fenômeno que é generalizado na ItáliaFuga das contribuições previdenciárias. Ao colocar em prática toda uma série de ferramentas úteis para a detecção de sonegadores: a Receita Federal está, de fato, pronta para lançar uma nova série intensiva de verificações abrangentes para combater o fenômeno da evasão fiscal, uma atividade que é constantemente realizada, mas que será enriquecido com novas ferramentas úteis para este fim.

em 2021 ambos Supervisão de contas correntes que Escala aleatória Mas não para por aí, porque o objetivo é tornar os controles não apenas mais rígidos, mas também mais automáticos, para que ninguém saia impune. Combine ferramentas tradicionais e outros métodos de “pesquisa”. Ninguém ficará para trás, desde os freelancers aos empresários, dos profissionais aos reformados e até aos desempregados.

Combate à evasão, verificações de chuva pela Receita Federal: detalhes

com o Supervisão de contas correntes O nível médio de poupança é verificado tanto em contas à ordem como em depósitos, mas também em cartões (crédito e débito) e novamente em fundos mútuos e depósitos em ações. Caso se verifique que os valores são incompatíveis com os rendimentos declarados e se apure o desfasamento entre o depósito médio e as despesas efetuadas, o contribuinte poderá ser sujeito a uma autuação que terá de explicar e provar que não cometeu qualquer infração.

Na medida em que a suspeita se alimentará contra ele de que pode haver ganhos não revelados ao IRS. Tão eficaz Escala aleatória Isso permitirá acessar os dados da conta corrente e cruzar essas informações com as da declaração de impostos. A avaliação também inclui os saldos de abertura e fechamento do ano, bem como as entradas e saídas mensais e o saldo médio da conta.

Você acha que acabou aqui? não exatamente. Existem muitas novas ferramentas desenvolvidas para Controle da sonegação fiscal. Existem três variáveis ​​em jogo para capturar sonegadores de impostos: em primeiro lugar, facilitar e promover pagamentos eletrônicos trabalhando e reduzindo custos de transação; Depois, um claro endurecimento das penas e, finalmente, um plano de reforma e simplificação dos impostos. Nesse sentido, o cashback é de fato uma ferramenta essencial em si para você acompanhar realizar transações.