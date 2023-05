Daniela e Luca Sardella: Uma planta amiga

“Planta amiga” de Daniela e Luca Sardella

Um elo antigo e profundo, o elo entre o homem e a natureza, que deve ser redescoberto e fortalecido dia após dia. Porque o ambiente que nos rodeia e os espaços verdes que encontramos nas nossas vidas são a chave para enfrentar a transição ecológica, uma forma obrigatória de salvar o planeta e manter as novas gerações seguras. Daniela e Luca Sardella livro “Uma planta amiga. Qual a melhor forma de lidar com a transformação ecológica com a ajuda das nossas plantas ”(Rai Libri) Sensibilize o leitor a respeitar e cuidar dos espaços verdes em casa (e não só) e proteger o meio ambiente. Se as plantas comprovadamente nos ajudam viver melhor, então nossas escolhas diárias tornam-se cada vez mais decisivas. O volume trata da questão da gestão Verde em tempos de crise hídrica e de calor, explica como usar menos água, descreve quais plantas purificam melhor o ar e quais são adequadas para climas quentes .Não faltam conselhos práticos sobre jardinagem e adubação, e conselhos sobre como prevenir e combater as doenças de nossas plantas.Daniela Sardella, filha Luca, advogada, criminologista, jornalista e apresentadora de TV Co-apresentadora do programa “Il Pollice Verde sono io” na La7, “Parola di Pollice Verde” e “Semper Verde” transmitidos nas redes Mediaset e editor dos programas de TV no verde de “Quelle good girls” e “Unomattina”, “Unomattina property”, transmitidos na Rai Luca Sardella, autor e apresentador de vários programas de sucesso, transmitidos nas redes Rai, Mediaset e La7, entre os quais “Verdissimo”, “Verde Mattina” e “Uma planta por dia”, “Il Pollice Verde sono io”, “La vecchia Fattoria “, “O Jardim”, “Linea Verde Orizzonti”, “Parola di Pollice Verde”, “Semper Verde”, considerado um dos maiores especialistas em agronomia na televisão Mais “Polegar Verde da Itália”. O próprio Michael Jackson abriu as portas de seu rancho Neverland para lhe oferecer sugestões. Ele apresenta a coluna “Speranza Verde” no programa de TV “Striscia la Notizia” transmitido no Canale 5. Ele é o autor de vários volumes de sucesso publicados pela Al Rai e Cairo Editore. Colaborou com jornais e periódicos de prestígio e edita uma coluna na Sorrisi e Canzoni TV dedicada às plantas. Cantor, compositor e músico, ele escreveu várias canções de sucesso, incluindo o premiado “Spectacular Frozen”, que foi composto para um popular comercial de TV e compilado com sua filha Daniela.

“Vou a Portugal” de Antonio Francesco Paris

Antonio Francesco Baresi “Vou embora em Portugal” chega às livrarias a partir de 28 de abril, uma envolvente história de viagens publicada pela NeP Edições. Uma viagem de bicicleta de Sevilha a Lisboa atravessando o Algarve no sul de Portugal. Um solitário desavisado, o caminho do protagonista é cheio de perguntas e dúvidas, e ele é encarregado de escrever o diário. A companheira de aventura é Peppina, uma bicicleta que se torna uma amiga e conselheira perfeita, uma co-heroína com quem divide situações, histórias e encontros. Página após página, o livro remete-nos para a experiência global da viagem, através de uma leitura divertida, reflexiva, calorosa e não aborrecida, levando-nos pela mão aos locais onde vive e no espírito do autor. O volume é enriquecido com ilustrações ilustradas à mão por Maria Napolitano. “Vou embora de Portugal” não é apenas um diário de viagem, mas uma história que inclui um profundo caminho de reflexão e crescimento. Pela ironia e vivacidade de uma linguagem nova e original, Baresi se confronta ao mergulhar em um monólogo interno que norteia o desenvolvimento da história. É uma emocionante jornada em uma jornada, um caminho de crescimento através do qual autor e leitor sairão mais ricos.

Relendo o milagre econômico com hardware, Encontro em Parma

O terceiro e último encontro com a revisão de livros de história – encontros com autores, organizado pelo Departamento de Humanidades e Ciências Sociais, agendado para quarta-feira dia 3 de Maio, pelas 10h30, no Salão C do Plesso D’Azeglio da Universidade de Parma e Instituições Culturais e o Departamento de Economia e Negócios da Universidade de Parma Parma em colaboração com o Município de Parma. As deliberações serão abertas pelo Delegado do Reitor para Iniciativas Culturais Históricas Piercovanni Genovese, Coordenador Científico da Exposição junto com o Professor de História Econômica Stefano Magagnoli, Diretor do Departamento de Humanidades, Ciências Sociais e Culturais Diego Saglia e Diretor do Mario Menegatti Departamento de Economia e Negócios. Releia O Milagre Econômico. Eletrodomésticos entre o fascismo e os anos 1970” (Carocci 2023) de Ivan Paris, volume no centro de reuniões, analisa o setor de eletrodomésticos, um dos principais pilares do desenvolvimento econômico italiano após a Segunda Guerra Mundial. nível de bem-estar e estado de saúde das famílias Para a indústria nacional, o livro pretende investigar como os tempos e métodos de crescimento industrial e econômico coincidem com os de melhoria do padrão de vida e contribuir para a discussão de um importante momento de transformação no país (do perfil do editor de Carocci).

Autor. Ivan Paris ensina história econômica e empresarial na Universidade de Brescia. Entre os principais interesses de investigação: a história do Made in Italy, a história da tecnologia, com particular atenção para a tecnologia nacional e a relação entre o desenvolvimento tecnológico, a organização do trabalho e os espaços domésticos entre os séculos XIX e XX, o empreendedorismo, a empresa e o desenvolvimento económico regional entre os séculos XVIII e XX. Entre as suas publicações: Indústria de Máquinas-Ferramenta em Brescia entre Restauração e Reconstrução (1815-1960), (Brescia, 2007); itens costurados. O prêt-à-porter na Itália desde o primeiro pós-guerra até a década de 1970 (Milão, 2006).

Alberto Pai, o que nos salvará de um terremoto?

De 2009 a 2017, uma série de eventos sísmicos ocorreu na Itália Central, que mudou sua história, seu território e a vida de seus habitantes. Alberto Aba conta a história dos lugares afetados pelo terremoto com um novo livro, publicado pela Edizione El Lobo (série “Desvios”), que vai além do tradicional conceito de guia, seguindo um percurso pessoal a pé, de Fabriano a L’Aquila ao longo da rota “Terre Mutate”. O autor tropeça em cicatrizes mas também apanha a flor do renascimento, conhecendo pessoas, questionando-se, parando para conhecer de perto a humanidade ferida, mas com profunda beleza interior descrevendo o empenho e o esforço dos últimos anos para tentar recuperar uma parte de uma vida perdida . “O que nos salva do terremoto? No caminho, na terra de Muttet, em busca de uma resposta”, título do livro lançado em 27 de abril, é o que Alberto se pergunta ao investigar as feridas de quem o sofreu e ao mesmo tempo é a pergunta que ele dirige também àqueles que nunca ouviram a terra tremer. Um livro de esperança baseado nos sonhos daqueles que conseguiram se recuperar após esta tragédia.

Autor. Alberto Aba, piemontês, da região do Valle di Cuneo. RG com registro de nascimento em maio de 1976. Formado em escola técnica e graduado em economia com interesse em marketing e comunicação. Atualmente trabalha no setor sem fins lucrativos (na captação de recursos), após anos passados ​​na empresa. Apaixonado por esportes, tênis de mesa (mais musicalmente chamado de ping pong) desde os 9 anos de idade, correr onde e quando der, montanhas em todas as estações, com sol, neve e com tudo que vier. Seu lema é “chegar a pé sempre que possível”, daí sua paixão por mochilas e trilhas de uma forma ou de outra. Adora ouvir histórias e tenta contá-las sempre que possível. Ler brochuras e partilhar ideias, melhor se acompanhado de um bom copo de vinho ou de um digestivo caseiro. Coma bem, durma um pouco e sorria da maneira certa. A música e o silêncio dos compositores não machucam. Magia da selva e escolha de palavras. Desde 2008 colabora com o “Corriere di Saluzzo” (um semanário local) com uma coluna de ideias livres cujo nome explica o seu significado: “Fermo Immagine”. Um caderno está sempre à mão, para ser manchado, se necessário, com a tinta daquelas coisas antigas chamadas canetas ou canetas-tinteiro. Até esse livrinho nasceu assim: será o primeiro de uma série ou o último? Vamos descobrir apenas lendo…

“A Solidão do Elefante”: Poemas de Giacomo Grasso

Editado pela Susil Edizioni, “A Solidão dos Elefantes” está disponível em todas as livrarias, uma coletânea de textos e poemas de Giacomo Grasso. Giacomo Grasso, apelidado de The Robber, é um cantor e compositor genovês da mais nova geração, já conhecido por seu álbum “Rivalsa” (Terzo Millennio Records). Um artista versátil, que toca vários instrumentos, é hábil em sintetizadores e theremins e é um designer gráfico e videomaker apreciado. “Elephants’ Solitude” é sua primeira coleção de poemas pictóricos que são intercalados com algumas de suas canções. Esta pequena coleção de textos de Giacomo Grasso consegue apresentar sua personalidade complexa. O autor já é conhecido pelos fãs de música eletrônica por suas composições que já interpretou inúmeras vezes na Itália e no exterior, portanto não é seu virtuosismo como compositor que é analisado aqui, mas seus sentimentos mais íntimos. Já nas primeiras linhas de seus escritos, você sente o sofrimento de uma alma sensível diante da realidade contemporânea. Seu sofrimento, diante de um mundo hostil e violento e de uma natureza ultrajada e moribunda, é quase sentido. Lendo seus versos presenciamos o crescendo de uma dor quase física diante do colapso de uma humanidade culpada que rolava implacavelmente rumo à sua ruína. Percebe-se a emoção angustiada do autor diante do sofrimento de uma natureza agora exausta na indiferença geral, incapaz de conter a dor. O mar, aparecendo obsessivamente nos seus poemas, parece surdo às súplicas do autor, enquanto as memórias distantes de um amor infiel (“Agora diz-me onde estás o teu coração?”) e a ternura do amor puro por um animalzinho (“Em O coração de Lida é um mundo submerso de amor diferente”) feriu sua alma. A loucura da guerra e a violência cega das armas também estão presentes nos versos de Grasseau, como se aumentassem o peso de seu sofrimento de homem bombardeado pela anestesia oferecida pelo doente mundo contemporâneo: televisão, álcool e slogans que atordoam, mas não curam . . O caminho de Grasso avança em busca de descanso de um pouco de paz, mas nem a Mãe, nem o Deus desconhecido e distante parecem ouvir seus apelos sinceros: a vida oprime, engole … e é preciso aprender a nadar imediatamente no mar de dor. É um mar escuro, despedaçando os sonhos do “homem de pedra cujos olhos têm o céu”, mas a esperança não morreu: “Já é dia, meu amor, estamos seguros, pelo menos por hoje.” e amanhã? Os arco-íris de óleo nas poças não oferecem muita esperança, mas a jornada do homem continua: a raiva lhe dá força: “Na matriz das pequenas coisas se encontra a razão.” Apresentação de Annamaria Milioti

