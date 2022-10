Interreg Next Med Calls 2021-2027

Viola de Sando | Publicidades | 27 de outubro de 2022 27 de outubro de 2022

Com um orçamento superior a 281 milhões de euros, o programa financiará projetos de cooperação transfronteiriça envolvendo 15 países da região do Mediterrâneo, incluindo a Itália.

Interreg 2021-2027: Em quais programas a Itália participa?

Com base na experiência do Programa ENI CBC Med 2014-2020, o Interreg Next Med 2021-2027 pretende reforçar a cooperação euro-mediterrânica no âmbito da política de coesão da União Europeia.

Uma minuta do programa está atualmente em estudo pela Comissão da União Européia, que deve aprová-lo até o final do ano.

o primeiro PublicidadeEm vez disso, deve ser lançado em meados 2023.

O que irá financiar o Programa Interreg Next Med 2021-2027?

o programa Interreg Próxima Bacia do Mediterrâneo 2021-2027 Pretende contribuir para o desenvolvimento inteligente, sustentável e equitativo da Bacia do Mediterrâneo através de um apoio equilibrado, cooperação duradoura e de longo prazo e governação a vários níveis. Sua missão é financiar projetos de cooperação Que aborda os desafios e necessidades sociais, económicas e ambientais comuns na região mediterrânica, como a adoção de tecnologias avançadas, competitividade empresarial e criação de emprego, adaptação às alterações climáticas, transição para uma economia circular e eficiente, educação e formação profissional, saúde e o desenvolvimento de processos virtuosos de governança regional.

é esperado 4 gols geral, então é dividido em 9 objetivos específicos:

Uma região mediterrânica mais competitiva e inteligente

Uma região mediterrânea mais verde, de baixo carbono e resiliente

O mais social e inclusivo do Mediterrâneo

Melhor gestão da cooperação para o Mediterrâneo

A região de referência do programa abrange 15 países: Argélia, Chipre, Egito, França, Grécia, Israel, Itália, Líbano, Jordânia, Malta, Palestina, Portugal, Espanha, Tunísia e Turquia.

De acordo com o projecto de programa, o orçamento disponível ascende a mais de 281,4 milhões de eurosdos quais 253 milhões de euros foram atribuídos pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Instrumento de Pré-Adesão (IPA III) e do Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional (NDICI).

Ver rascunho do programa

Foto de Dimitris Vetsikas do Pixabay