O Banco Central Europeu, elevou a nova taxa de juros em 0,75%. Lagarde respondeu a Meloni (sem citá-la): “Faremos o que tem que ser feito”.

Milão – lá Banco Central Europeu O muro também é erguido contra a inflação crescente. O Conselho de Administração decidiu na reunião de hoje aumentar as taxas de juro em 75 pontos base. Uma decisão alinhada com as expectativas do mercado. A prime rate sobe para 2%, a taxa de depósito para 1,5% e a taxa de empréstimo de margem para 2,25%. em sua declaração Banco Central Europeu São esperados mais aumentos das taxas, e o Conselho do BCE espera “aumentar ainda mais as taxas para garantir um retorno oportuno da inflação à meta de 2% no médio prazo”, diz o texto. e o presidente, Cristina Lagardemantém seu ponto de vista mesmo diante das críticas de muitos líderes políticos, Geórgia Meloni Incluindo Em seu discurso de posse Fale sobre a “aposta” de apertar os parafusos enquanto a economia entra em recessão. E ele respondeu a uma pergunta sobre essas críticas: “Devemos fazer o que devemos fazer. O banco central tem um mandato para a estabilidade de preços e deve persegui-lo por todos os meios”. “Obviamente – continuou Lagarde – isso não significa que estamos ignorando os riscos de recessão. Mas estamos preocupados que os baixos rendimentos estejam expostos não só ao risco de recessão, mas também à realidade da inflação.” “Não quero comentar retórica política e me abster – respondi ao presidente uma segunda pergunta sobre as declarações de Meloni – apenas direi que nós, como banco central, temos um mandato para a estabilidade de preços, e o que preocupa as pessoas é a inflação. .” Lagarde afirma que as decisões do BCE “levam tempo”, e os efeitos das decisões de hoje “não aparecerão nas próximas semanas. Mas é nosso trabalho”.

As regras de empréstimo do Tltro estão mudando

A carta do BCE refere ainda que o Conselho do BCE “decidiu alterar os termos e condições aplicáveis ​​à terceira série de operações de refinanciamento de longo prazo orientadas”, o denominado Tltro, e irá ajustar as taxas de juro aplicáveis ​​ao Tltro3 a partir de 23 de novembro de 2022 e introduzir datas adicionais para os bancos reembolsarem os montantes voluntários antecipados. O Banco Central Europeu decidiu ainda “limitar a remuneração às reservas obrigatórias detidas pelas instituições de crédito junto do sistema euro à taxa do BCE sobre os depósitos junto do Banco Central, de modo a melhor alinhar esta remuneração com as condições do mercado monetário”.

Na sua conferência de imprensa após o anúncio da decisão, a Presidente da República Cristina Lagarde Ele explicou que a economia da zona do euro deve enfraquecer ainda mais no final do ano e início de 2023. O banco central observou que o mercado de trabalho “continua a ter um bom desempenho”, mas que o declínio da atividade pode levar a uma “alta taxa de desemprego ” no futuro. Ele acrescentou que os riscos de crescimento “claramente tendem para o lado negativo, especialmente no curto prazo”. Confiança Isso pode agravar ainda mais, bem como gargalos de fornecimento”.

“A inflação ainda está muito alta e permanecerá acima da meta por um período significativo de tempo”, disse Lagarde. Precisamente por isso, precisamos apertar o Banco Central Europeu. Lagarde explicou que, ao aumentar significativamente as taxas de juros pela terceira vez consecutiva, o banco central fez progressos significativos no abandono da postura acomodatícia da política monetária. “O Conselho tomou esta decisão hoje e planeja aumentar ainda mais as taxas de juros para garantir que a inflação retorne em tempo hábil à meta de 2% no médio prazo. De tempos em tempos em cada reunião.” Mas outro passo que os mercados estão acompanhando com atenção é o lançamento do aperto quantitativo ou cortes orçamentários: “Em dezembro vamos discutir os princípios básicos da redução da carteira de aplicações”, que é a compra de títulos. O tema foi discutido de forma geral na última reunião dos governadores, onde ficou decidido discutir os detalhes dessa redução de carteira na próxima reunião de dezembro.

Aos governos, Lagarde fez o apelo agora habitual: “Devem buscar políticas fiscais que demonstrem seu compromisso com a redução gradual dos altos índices da dívida pública”. E mais uma vez: “As políticas estruturais devem ser concebidas para aumentar o potencial de crescimento e a capacidade de oferta da área do euro e reforçar a sua resiliência, ajudando assim a reduzir as pressões sobre os preços a médio prazo”.

Giorgetti: “Confiamos na sabedoria do Banco Central Europeu”

O novo ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, também está interferindo no movimento do BCE: “O aumento da taxa do BCE era amplamente esperado. Provavelmente não será o último neste momento, mas confiamos na sabedoria do BCE para explicar as razões para o recente aumento da inflação e tendo em conta o abrandamento da economia europeia. Além disso, acreditamos que uma vez que os preços da energia são o principal motor da subida dos preços no consumidor, a inflação deve também ser combatida através da intervenção nos fundamentos do mercado de gás – redução da procura e aumento da oferta alternativa da Rússia – e que as intervenções permaneçam.