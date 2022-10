Gás: Mais de 40 navios aguardam para descarregar o frio nos portos europeus

Roma – Há pelo menos 50 navios carregados com Gás que estão à espera de poder fazer o seu envio para a Europa. Alguma parte está esperando na estrada, principalmente em frente aos seis portos espanhóis que abrigam fábricas de processamento Gás Natural Liquefeito e Gás Natural Liquefeito. Outros estão localizados ao largo da costa Grã Bretanha. Estão todos à espera de poder descarregar o conteúdo das reservas, mas não o conseguem.

Pode parecer uma contradição. A Europa, tentando substituir o suprimento de gás russo o mais rápido possível, não consegue colocar as mãos em remessas a poucos quilômetros da costa. Parte disso são os gargalos causados ​​pela falta de plantas. Há apenas vinte e um eu Dispositivos de regaseificação na EuropaVejamos as duas fábricas turcas. Está funcionando para converter gás natural liquefeito (GNL) viajando de navio, o devolve ao seu estado original: na prática, ele é primeiro resfriado e “pressurizado” reduzindo seu volume para ser armazenado no tanque e depois aquecido para permitir o processo inverso.

Mas a Europa, no momento, não tem plantas suficientes para processar todo o gás que poderia substituir os 155 bilhões de metros cúbicos garantidos em 2021 até 2021. Rússia. Navios chegaram nas últimas semanas atraídos por preços acima do Mercados asiáticosmas tiveram que esperar a sua vez para conseguir, em particular, Regaseificadores espanhóis: O Estado Ibérico tem a maior capacidade de processamento de gás natural liquefeito (um terço do total) e quase metade (45%) da capacidade de armazenamento (sedimentos onde são armazenadas as matérias-primas). De acordo com a Euroactive, na semana passada, havia pelo menos 35 navios esperando para atracar em usinas de regaseificação gás-gás na Espanha e pelo menos seis navios entre França, Bélgica e Grã-Bretanha.

Preços do gás caíram 50% em um mês

Mas há outra razão pela qual os navios-tanque de GNL viajam O mar Mediterrâneo e ematlântico Estou procurando um local de pouso. Alguns operadores foram apanhados desprevenidos por preços mais baixos: a partir de 1 de outubro, os preços TTFE a referência na Europa caiu 50%, para 100 euros por megawatt-hora, para níveis de março passado. Uma queda causada por pelo menos três fatores. Em primeiro lugar, o final da etapa de preenchimento do arquivo armazenar Em toda a Europa (que elevou o preço para um máximo histórico de € 349 no final de agosto), depois diminuiu a demanda devido à desaceleração da economia (potencial sala de espera). Recessão) e menor demanda da indústria. Mas sobretudo, nas últimas semanas, os preços foram condicionados por temperaturas acima da média que definem um outono muito ameno.

É por isso que, segundo os especialistas, dezenas de navios que navegam pelas costas europeias estão à espera do frio, quando finalmente a procura recomeçará e os preços terão de subir. Desta forma, os operadores Eles serão capazes de evitar perdas Para comprar gás quando os preços estão mais altos, o que deve ser adicionado taxas de transporte.

Trabalhadores estão esperando o frio chegar

Para confirmar essas hipóteses, suporta o que o site especializado escreve Shipmag.it, Ele relata que as taxas de transporte de navios-tanque de GNL para o próximo inverno atingiram um recorde, totalizando US $ 450.000 por dia, pelo menos seis vezes o que custavam no início do ano. Mas de acordo com algumas previsões, podem chegar a 1 milhão de dólares por dia, em janeiro e fevereiro, quando costumam se registrar temperatura mais baixa.

Essencialmente, os navios não estão fazendo fila para descarregar a carga porque as transportadoras de GNL preferem esperar até que esteja mais frio. Além disso, não há navios de GNL suficientes em todo o mundo. De acordo com a empresa especializada VasselValue, neste momento são cerca de 650, deverão ser-lhe acrescentadas outras 285 nos próximos três anos, as já encomendadas. Mas dos que já estão no mercado, metade deles é usado para armazenamento de gás: basicamente, eles servem como depósito para quem espera preços mais altos.

Oleoduto Barcelona – Marselha

De qualquer forma, a Europa deve resolver o problema da escassez de agentes de regaseificação. Itália, por grupo corcunda Sob controle estatal, comprou dois navios de transporte que poderiam ser convertidos em dispositivos de regaseificação. A Alemanha contratou outros três para o mesmo fim. mas os governos Alemanha, Espanha e Portugal Eles estão trabalhando em um projeto de gasoduto que começa em Barcelona e chega Marselha, no fundo do Mar Mediterrâneo. A partir daqui você chega à Alemanha e à Europa Central. Desta forma, o gás dos dispositivos de regaseificação ibéricos pode abastecer o resto da União Europeia. Será chamado BarMar: substituirá o projeto anterior (chamado Midìcat) do gasoduto que tinha que atravessar Pirineus.