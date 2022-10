Ford Kuga: Escape antecipa redesenho

Primeiro nos Estados Unidos – O Ford Kuga plug-in é o híbrido plug-in recarregável de maior sucesso na Europa, que em breve será substituído por uma versão atualizada. Mas como será responder a essa pergunta, basta ver as fotos publicadas pela empresa americana em conexão com a nova imagem. Fuga de Fordo “gêmeo” americano do Ford Kuga, com o qual compartilha praticamente tudo, exceto o nome.

Design mais equilibrado – o novo Fuga de Ford Apresenta muitas inovações técnicas e estilísticas. Esteticamente podemos observar uma Na minha frente completamente Renovado Onde se destaca uma máscara de forma geométrica, os faróis de LED nítidos são unidos por uma faixa fina também com LEDs. Outra novidade são as entradas de ar inferiores e as carcaças dos faróis de neblina. As novidades na traseira são mais limitadas, pois há dois faróis mais modernos e menos modelados com um novo design de iluminação.

Mude por dentro também – Boas notícias dentro Fuga de Ford Uma grande tela cantilever de 13,2 polegadas se projeta no centro do painel. Baseado na sincronização 4 sistema multimídia Agora é capaz de interagir com o smartphone sem o uso de cabos, sem fio. Além da compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, podemos citar a presença do Alexa e o sistema de navegação sempre conectado. A atualização Escape também vem com um conjunto mais rico de sistemas de assistência ao motorista, incluindo sistema anticolisão em curvas em cruzamentos e monitoramento ativo de ponto cego.

Dos Estados Unidos apenas híbrido Na América renovada Fuga de Fordque será lançado no início de 2023Estará disponível com um EcoBoost de 180 cv e tração dianteira 1,5 (opcional integrada), um ST-Line de 250 cv com motor de 2,0 litros e tração nas quatro rodas como padrão (um híbrido também está disponível) e um plug-in com o trem de força consiste no ciclo Atikinson 2.5, combinado com a transmissão CVT e capaz de percorrer 60 km no modo totalmente elétrico. Este último motor deve chegar apenas no Ford Kuga europeu, possivelmente junto com o híbrido plug-free.