“Podcast para melhorar e expressar experiências de sucesso”

Roma, 23 de dezembro. (Adnkronos / Labitalia) – Falando de empresas italianas de sucesso, traçando as etapas cruciais de seu caminho de crescimento: é com esse objetivo que a Elite, uma subsidiária do Grupo Euronext, lançou “Voci di Elite”, o podcast com empresários e gerentes das empresas de rede nascidas na Bolsa italiana em 2012, que se destacaram em seus setores.

“Elite – afirma Marta Testi, Elite Offices em entrevista à Adnkronos / Labitalia – comemorou este ano os seus primeiros 10 anos. Foi a primeira década de trabalho intenso junto das empresas, para apoiar o empreendedorismo de elite do nosso país e a economia real. Uma história de sucesso construídos com quem faz negócios todos os dias, com as instituições que nos apoiam desde o início, com parceiros e investidores institucionais que encontram oportunidades de investimento e crescimento sustentável nas empresas.”

“Para celebrar esta primeira conquista e em linha com o nosso compromisso de dar voz e visibilidade a empresas dinâmicas e inovadoras – confirma – é por isso que escolhemos o formato podcast. O sucesso da Elite é o sucesso das empresas de que faz parte, daí a ideia de dar voz a essas histórias de crescimento, habilidades, desafios e grandes resultados. Assim se tornou Voci d. “Elite é outra plataforma que fomenta algumas das grandes histórias de negócios da nossa rede, traçando os estágios críticos de seu crescimento: as pessoas por trás dos números e os resultados e que, também graças à Elite, souberam agarrar novas oportunidades e aceder a ferramentas, inclusive financeiras, para acelerar o seu crescimento.”

“O denominador comum – comenta – que norteou os episódios do podcast é o crescimento sustentável: as seis histórias que contamos pela voz dos personagens são, na verdade, diferentes em termos de projetos e formas de crescimento, mas têm vontade de ir além, repensando o modelo de negócio, ou governança, produtos e mercados, ou simplesmente fazer mais, mais e melhor, e isso vale para todas as histórias que fazem parte da Voci d’Elite: desde as seculares da Ferrari de Trento – Gruppo Lunelli e Farchioni Olii , aos típicos italianos do século XX, como Nonno Nanni – Latteria Montello e Aboca, a sistemas mais recentes, como Civitanavi Systems e Roboze”.

“Além disso – recorda Marta Testi – são todas empresas familiares ou estão representadas directamente por quem lhe deu origem, ou que a dirigem por passagem do bastão das gerações anteriores. Os fundadores, para os mais recentes, que criam valor para a empresa, para as pessoas e para os territórios em que trabalham. Lidamos com Todos eles têm questões estratégicas para o negócio: questões de governança corporativa e passagem geracional, expansão no exterior, acesso a fontes alternativas de financiamento, como listagem em ações exchanges, sendo uma empresa de interesse e certificada b corp. Uma jornada emocionante que despertou o interesse e o desejo de outras empresas de se envolverem e contarem sua história.”

“2022 – acrescenta – um ano após a entrada da Elite no Grupo Euronext, foi também um ano cheio de resultados: recebemos 134 novas empresas Elite – também graças ao apoio de dois salões parceiros no mundo bancário: Intesa Sanpaolo e Mediolanum 6 Elite. Uma empresa está listada na bolsa de valores italiana e escolheu Mais de 70 empresas transacionaram títulos Basket, arrecadando € 190 milhões para apoiar planos de crescimento por meio de negócios como o título Intesa Sanpaolo Basket, Basket Bond Italia e Basket Bond para energia sustentável. ”

A Looking Europe” acaba de concluir a primeira edição do Acelerador Franco-Italiano, que nasceu da parceria com Cassa Depositi e Prestiti, Bpifrance e Team France Export que contou com a participação de 40 empresas que receberam 100 horas de formação e reuniram 500 encontrando matchs de negócios para acelerar oportunidades de crescimento por meio de processos de internacionalização”.

“Acabamos de anunciar – confirma Marta Testi – a expansão da Elite em Portugal que é um dos sete mercados onde o Grupo Euronext está presente. É o primeiro passo do nosso plano de expansão a nível europeu que iremos implementar em conjunto para parceiros locais permanentes como a Associação Empresarial de Portugal (Aep), Banco Santander, Deloitte, Vieira de Almeida (VdA), World Trade Center Lisbon Elite expansão para mais países europeus será o principal projeto para 2023 e mais além, longo prazo – prazo ambição de fazer da Elite uma referência para as pequenas e médias empresas privadas a nível europeu.

“Em tudo isto – explica Marta Testi – foi também o ano do nosso décimo aniversário. começando com Veneto com Labomar, tocamos To Sicily com LBG Sicilia e Emilia Romagna junto com Poggipolini e Lombardia com o Bomi Group – e finalmente Elite Day, o evento anual organizado em Milão, que contou com a participação de mais de 300 convidados com 16 palestrantes e a possibilidade de match de negócios entre empresas e nossos parceiros Forte resiliência e vontade de empresas e pessoas físicas de estar presente, viajar, fazer negócios e buscar sempre alcançar metas de crescimento sustentável.