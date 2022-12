Borsa Italiana, sessão suspensa de 23 de dezembro de 2022

A sessão é arquivada na área positiva parcial da Piazza Affari e nas principais bolsas de valores do Velho Continente. Banqueiros em Milão ao par. Good Telecom Itália e Leonardo

A sessão é arquivada na área positiva parcial da Piazza Affari e nas principais bolsas de valores do Velho Continente. Em Milão, a paridade entre os bancos. Hassan Telecom Itália (+3,39%) e Tenaris (+1,78%).

a FTSEMib E registou um aumento de 0,27% para 23.878 pontos, oscilando entre um mínimo de 23.773 pontos e um máximo de 23.938 pontos. a FTSE Itália Todas as Ações ganho de 0,24%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,19%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,48%). E na sessão de 23 de dezembro de 2022, o valor dos negócios caiu para 964 milhões de euros, um bilhão de euros, ante 1,29 bilhão na quinta-feira.

a bitcoins Restam menos de $ 17.000 (pouco menos de € 16.000).

a Spread BTP-Bund Subiu pouco mais de 210 pontos.

EU’euro Ficou acima de $ 1,06.

Na Piazza Avari, Interbank, aumentou 0,47% UniCredit. pequeno movimento Papel Bancário (-0,05%). O instituto renovou acordos de bancasseguros com o grupo Unipol (-0,24%) para a distribuição de apólices de seguros de vida e não vida da Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International, bem como produtos de saúde da UniSalute. A parceria também inclui Sondrio gente (-0,2%).

queda de 0,03% Banco BPM.

Hassan leonardo, alta de 2,05%. O grupo de defesa anunciou que recebeu um contrato de C$ 1 bilhão (€ 690 milhões) do Departamento de Defesa Nacional do Canadá, para o programa de modernização e expansão da frota de helicópteros AW101/CH-149 SAR Cormorant.

a um contrato Inclui a modernização dos 13 helicópteros Cormorant existentes usados ​​para busca e salvamento e a adição de mais três aeronaves, garantindo maiores capacidades e estendendo as operações da frota até 2042 e além.

O programa será implementado pela equipe Cormorant liderada por Leonardo e composta pela IMP Aerospace and Defense, GE Canada e Collins Aerospace Canada.

algumas compras em estrelas (+0,5%). A montadora concluiu a aquisição da aiMotiveuma empresa húngara ativa no desenvolvimento de soluções avançadas de inteligência artificial e software de direção autônoma. aiMotiveAlém de software e sensores de direção autônoma, continuará suas operações com software de simulação, inteligência artificial, ferramentas de dados e microchips de silício. Segundo a Stellantis, esta aquisição será um passo importante para atingir as metas do plano Dare Forward 2023.

Em seguida, o grupo informou que havia iniciado negociações exclusivas com a Faurecia, subsidiária do Grupo Forvia e da Michelin, para a aquisição pela Stellantis de uma participação significativa na Symbio, líder no setor de mobilidade com zero emissões de hidrogênio. Ao fazer isso, a Stellantis se juntará aos acionistas existentes Faurecia e Michelin.