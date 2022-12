Ftx Castle Fall: Sócio de Bankman-Fried e super técnico Wang Wang admite fraude

Ouça a versão em áudio do artigo

O círculo está se fechando nos Estados Unidos em torno do ex-rei da criptomoeda Sam Bankman-Fried, seus colaboradores mais próximos e todo o setor de moeda digital, que é suspeito de se tornar um terreno fértil para gigantescos “esquemas de pirâmide” contra pequenos e grandes investidores.

dois tenentes Jovem Fundador da Ftx Exchange Apenas ontem passou em prisão domiciliar após uma fiança de US $ 250 milhões, Carolyn Ellison, que dirigia a empresa comercial associada e o fundo de hedge Alameda Research, e Gary Wang, cofundador e CTO da Ftx e ex-associado do Bankman-Fried all ‘Mit, ambos alegaram culpado de fraude. Mais: O escritório do procurador-geral federal de Nova York anunciou que está cooperando ativamente com as investigações para esclarecer a quebra do império multibilionário que o empresário de trinta anos, Bankman-Fried, construiu com moedas virtuais.

Ellison tem 28 anos e é CEO da Alameda desde 2021; Wang tem 29 anos e ingressou no Bankman-Fried desde o início do projeto cripto em 2019. Os promotores veem a cooperação de Ellison e Wang como vital para prosseguir com todo o caso e suas consequências. Os múltiplos delitos de fraude, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro dos quais os dois ex-executivos se declararam culpados agora acarretam penas de 110 e 50 anos de prisão, respectivamente, além de multas que chegam a milhões de dólares.

Antes da fiança, Bankman Fried estava preso nos Estados Unidos após ser internado sem resistênciaExtradição das Bahamas, onde morava em um amplo apartamento com Ellison, com quem mantinha relações amorosas, e Wang. O golpe do qual ele é protagonista, segundo as autoridades, viu fundos de grandes clientes roubados ilegalmente da Ftx para canalizar para Bankman-Fried, hedge de Alameda, apostas arriscadas em outros ativos, compras de propriedades de luxo e doações a políticos. As perdas relacionadas ao escândalo até agora foram estimadas em mais de US$ 7 bilhões, tornando o caso uma das maiores fraudes financeiras da história de Wall Street; Ftx no auge de seu sucesso tinha um valor máximo de $ 32 bilhões.

Bankman-Fried, Ellison e Wang também foram processados ​​nas últimas horas, em ações civis, pelas autoridades reguladoras dos EUA, pela Securities and Exchange Commission e pela CFTC. Entre outras coisas, a SEC trouxe à tona uma conspiração de três anos para manipular o preço do Ftt, o token de segurança do Ftx, seguindo instruções do Bankman-Fried, o que foi realizado por meio de compras de grandes quantidades de Ftt no mercado. Esses valores inflados permitiram que a FTX usasse tokens de garantia de empréstimo, que foram então canalizados para a Alameda e acabaram no bolso de Bankman-Fried. Durante todo esse tempo, a alta administração do grupo garantiu que a empresa fosse bastante segura e tivesse estratégias sofisticadas para gerenciar riscos e proteger os clientes.