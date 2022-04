Economia. O interesse da constituição no futuro

Extraído de lavoce.info

Di Paolo Baldozzi, pesquisador da Universidade Católica, onde leciona finanças diurnas e noturnas, mestrados e mestrados de três anos.

Luca Fornaser, estudante de economia e ciência política na Universidade de Milão

A Câmara dos Deputados aprovou uma lei de emenda constitucional que amplia o escopo da proteção ambiental na constituição. Esta é uma notícia importante: pela primeira vez foi alterado um artigo sobre os Princípios Fundamentais e uma referência explícita ao “interesse das ‘gerações futuras'”.

Emenda Constitucional

O texto da Lei Constitucional 1/2022 contendo “Alterações aos artigos 9.º e 41.º da Constituição sobre a Proteção do Ambiente” foi publicado no Diário da República a 22 de fevereiro de 2022. A lei foi aprovada em segunda leitura por maioria dos os dois terços mais altos de ambas as casas do Parlamento, não pode ser submetido a um referendo de confirmação de acordo com o artigo 138 da Constituição. Mais especificamente, a Lei Constitucional introduz o n.º 3 ao artigo 9.º e altera os n.ºs 2 e 3 do artigo. 41, introduz explicitamente a proteção do meio ambiente, biodiversidade, ecossistemas e animais nos “Princípios Básicos” (Artigos 1-12). A proteção ambiental e os sistemas ecológicos, aliás, já constavam da Constituição no rol de questões de competência exclusiva do Estado (art. do parágrafo 3º do art. 116 (o chamado federalismo diferenciado).

O meio ambiente, gerações e idades na Itália

Além do conteúdo e das consequências específicas (e efetivas) da modernidade na proteção ambiental, a mudança é interessante porque pela primeira vez na Constituição, especificamente entre os “princípios fundamentais”, faz referência explícita ao “interesse das gerações futuras “. A palavra “geração” está incluída na Carta Constitucional, tanto como termo quanto como conceito. Claro, existem de fato (raros) usos para o conceito de ‘idade’. Mas este, entendido como um elemento característico de uma pessoa, é invocado pela Constituição apenas para estabelecer limites que, com efeito, excluem uma parte da população (mais jovem) do gozo de determinados direitos, nomeadamente os direitos políticos. Considere, por exemplo, os artigos que fixam os limites inferiores para eleitores ativos e passivos (48, 56 e 58) ou os (mínimo) cinquenta anos para a nomeação de Presidente da República (artigo 84). A única outra referência à idade é aquela que determina a necessidade de uma idade mínima de trabalho (artigo 37.º). A idade, e esta é a principal lacuna, não aparece no artigo 3º que afirma que “Todos os cidadãos são iguais em dignidade social e são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo, raça, língua, religião, opiniões políticas, pessoais ou sociais”. condições.” Enquanto outros países (por exemplo: Brasil, Portugal, Suécia, Suíça) fornecem em seu lugar. Para otimismo, uma referência (implícita) ao interesse das gerações futuras foi feita pela Lei Constitucional n.º 1/2012 que, a partir de 2014, introduziu o “Orçamento Equilibrado” (mais apropriadamente: a Norma do Saldo Orçamental Estrutural) nos artigos 81.º, 97, 117 e 119. O controle do déficit e, portanto, da dívida pública também deve garantir recursos financeiros adequados – e, portanto, direitos – também no futuro.

É interessante, neste ponto, perguntar se o interesse manifestado pelo legislador italiano é novo do ponto de vista constitucional comparado ou se, ao contrário, está atrasado. A resposta vem graças a duas fontes. O primeiro é o arquivo da Câmara de Estudos e do Senado, que contém as referências constitucionais à proteção ambiental em outros estados membros da UE. O segundo é o site e banco de dados Constuteproject.org, que reúne (em inglês) os textos das constituições vigentes em 193 países ao redor do mundo, bem como rascunhos relacionados às constituições de 7 outros países (Chile, Cuba, Gâmbia , Islândia, Síria, Líbia, Iêmen). No que diz respeito à proteção ambiental, ela está presente em muitas constituições há algum tempo. Só na União Europeia, 21 países o prevêem, conforme estipulado na Carta dos Direitos Fundamentais e no Tratado de Acção da União Europeia. Finalmente, no que diz respeito às referências à idade e às gerações (ver quadro anexo), da análise feita a alguns textos constitucionais torna-se claro que as referências à solidariedade intergeracional são muito frequentes, mesmo na ausência de referências explícitas à (não) discriminação em a base da idade. .

Assim, o processo de melhoria da nossa constituição continua. Uma medida necessária para torná-lo mais funcional e atualizado, mas também para suprir as limitações que o caracterizam desde o seu nascimento. Em particular, no que diz respeito aos direitos e deveres dos cidadãos mais jovens. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer.

