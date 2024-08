Desempenho de Wall Street na sessão de 8 de agosto de 2024

Principais índices de ações dos EUA Terminaram a sessão com forte subida.

O índice Dow Jones subiu 1,76%, para 39.446 pontos, enquanto o índice Standard & Poor’s 500 subiu 2,3%, para 5.319 pontos. A Nasdaq teve melhor desempenho (+2,87% a 16.660 pontos).

Definitivamente uma sessão positiva para Eli Lilly (+9,38% para US$ 844,57), após a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, fechou o período com receita e lucro por ação significativamente melhores do que o consenso dos analistas.

Pelo contrário, a Warner Bros. Discovery Quarterly não foi impressionante (-8,95% para US$ 7,02): A empresa encerrou o segundo trimestre de 2024 com prejuízo por ação que superou as estimativas.

As ações do setor financeiro estão subindo. Goldman Sachs e JP Morgan Chase subiram 2,69% e 1,84%, respectivamente. Desempenho também positivo da American Express (+2,05%).

Muito bom também Informações (+7,9%) e Nvidia (+6,13%).