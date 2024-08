Melhores cidades para viver em Portugal — Idealista/notícias

Portugal é Um país amado por expatriados Com praias deslumbrantes, cidades encantadoras e seguras, belos balneários e históricas vilas de pescadores. Mas quais são os melhores locais para viver em Portugal? Esta é uma pergunta comum de expatriados que estão pensando Mudança para PortugalMas dependendo das suas necessidades, estilo de vida e preferências pessoais, a resposta a esta pergunta irá variar. Enquanto alguns optam por se mudar para mais perto das praias douradas do Algarve ou para uma das ilhas de Portugal como a Madeira ou os Açores, talvez até para aí desfrutarem da sua reforma, outros preferem uma vida urbana animada e escolhem destinos populares como o Porto e Lisboa. Ou Coimbra.

Para ajudá-lo a decidir sobre o melhor lugar para morar, criamos Lista das melhores cidades para viver em Portugal. Estes resultados são baseados em cidades e vilas previamente recomendadas Lista de beduínos E em uma série de fatores, como custo de vida, cuidados de saúde, clima, segurança, vida familiar, etc. A Nomads List se preocupa principalmente em destacar os melhores lugares para viver e trabalhar remotamente no mundo.

Lisboa

Lisboa um Uma cidade diversificadaideal para expatriados, famílias, estudantes e para a próspera comunidade LGBT+. A capital de Portugal tem de tudo e é uma excelente opção para quem quer a energia de uma cidade grande, mantendo um belo centro histórico e perto de belas praias.

Muitas pessoas falam inglês em Lisboa, e a cidade é também um local popular para viver para nómadas tecnológicas e para aqueles que trabalham a partir de casa. Com a ascensão do trabalho inteligente, devido à pandemia do coronavírus, Lisboa encheu-se de centros de coworking e oferece muitas oportunidades de emprego com alguns dos salários mais elevados de Portugal para quem não pode trabalhar a partir de casa. Lisboa está atualmente em Primeiro lugar entre as melhores cidades do mundo para viver e trabalhar, segundo a Lista Beduína É também um dos melhores locais para investimento imobiliário em 2024.

Prós de viver em Lisboa

segurança

Educação de alta qualidade

Adequado para famílias

Desvantagens de viver em Lisboa

Pode estar lotado

Os cuidados de saúde poderiam ser melhores

Mais caro que outras cidades de Portugal

o Custo de vida em Lisboa para expatriados O seu preço ronda os 1.629 euros por mês, o que é muito mais barato do que outras cidades europeias populares.

porto

O Porto, a segunda cidade de Portugal, é muitas vezes esquecido pelos expatriados que se mudam para Portugal devido à sua localização a norte, mas esta bela cidade nas margens do Rio Douro não deve ser esquecida. Tal como Lisboa, o Porto também é uma cidade muito segura e ideal também para famílias Uma opção mais barata que Lisboa.

Se você optar por morar ao sul do rio no bairro Vila Nova de Gaia, Por exemplo, os preços das casas e os custos gerais de vida serão mais baratos do que no centro da cidade, além de a zona ser menos popular entre os turistas e ser óptima para investimentos imobiliários no Porto. O Porto é conhecido pelos seus vinhos do Porto, pela incrível gastronomia local e pelas suas ruas coloridas.

Prós de viver no Porto

Excelente atendimento de saúde

segurança

confortável

Desvantagens de viver no Porto

O centro da cidade pode estar lotado de turistas

Inverno frio

o Custo de vida no Porto para expatriados Cerca de 1.315 euros por mês.

Braga

Braga é uma das cidades mais antigas de Portugal e é uma óptima escolha para quem procura uma cidade mais pequena e mais acessível fora do Porto e de Lisboa. A cidade é uma das cidades emergentes de Portugal e é cada vez mais popular entre os expatriados. Conhecida pela sua animada vida nocturna e rica história, Braga alberga uma das catedrais mais antigas de Portugal. Braga está idealmente localizada, a apenas 30 minutos da praia, a 15 minutos da serra e a 40 minutos da vizinha Espanha, além de ser familiar com muitas escolas conhecidas. Em 2020, Braga foi eleita uma das melhores cidades do mundo para se reformar, bem como uma das cidades mais felizes da Europa.

Prós da vida em Braga

posição

Excelente atendimento de saúde

Muito conveniente

Menos turistas

Desvantagens de viver em Braga

Inverno frio

O português é falado quase exclusivamente

De acordo com a lista dos beduínos, o Custo de vida em Braga para expatriados O seu preço ronda os 1.112 euros mensais, o que a torna uma das cidades mais baratas de Portugal.

Funchal (Madeira)

A Madeira não é um destino para onde os expatriados considerariam mudar-se imediatamente, mas esta ilha portuguesa está a tornar-se cada vez mais popular, especialmente entre os trabalhadores experientes. A maior cidade da ilha, o Funchal, está a emergir e oferece belas paisagens com clima quente durante todo o ano. A ilha Não é invadido por turistas Sofreu muito menos com a pandemia do coronavírus do que Portugal continental.

Vantagens de viver no Funchal

Muito seguro

Adequado para famílias

Belos cenários

Desvantagens de viver no Funchal

A vida na ilha pode parecer isolada

Menos oportunidades de emprego

o Custo de vida no Funchal para expatriados São 1.172 euros por mês.

Ponta Delgada (Açores)

De uma ilha portuguesa para outra, os Açores são um dos locais mais bonitos para se viver no mundo. A principal cidade do arquipélago dos Açores é São Miguel Ponta Delgada Embora a cidade possa parecer um pouco distante, a beleza da ilha faz dela um dos melhores locais para viver em Portugal. Tal como o Funchal, Ponta Delgada não é muito turística, mas é mais acessível em termos de custo de vida e é conhecida pelas suas iniciativas de turismo sustentável.

Vantagens de viver em Ponta Delgada

A qualidade do ar é boa

Adequado para famílias

Belos cenários

Contras de viver em Ponta Delgada

A vida na ilha pode parecer isolada

Menos oportunidades de emprego

O transporte público não é confiável

o Custo de vida em Ponta Delgada para expatriados São aproximadamente 2.000 euros por mês de acordo com os últimos dados da Lista Beduína para o ano de 2024.

Aveiro

Situada perto do Porto, a encantadora cidade de Aveiro é um local autêntico e ideal para quem prefere ficar fora do Porto. A cidade é famosa pelos seus canais e, embora Aveiro seja pequena, é Rico em história, cultura e magia. Além disso, a qualidade de vida é reconhecidamente elevada e é especialmente popular entre estudantes e aposentados, graças ao estilo de vida confortável que a cidade oferece.

Declarando os aspectos positivos da vida Aveiro

Muito seguro

Perto do Porto

Não turístico

Contras de viver publicidade Aveiro

mais longe da costa

Cuidados de saúde precisam de melhorias

o Custo de vida em Aveiro para expatriados em 2024 São cerca de 1.639€ por mês, de acordo com a listagem do Nomad.

Coimbra

Coimbra é outra cidade portuguesa que tem algo para oferecer a todos. Coimbra já foi a capital de Portugal Cidade confortável e baixo custo de vida. A universidade mais antiga de Portugal está localizada em Coimbra, conferindo à cidade um ambiente animado. Além disso, a cidade está bem ligada a outras partes do país por comboio, por exemplo, a Lisboa e ao Porto. Coimbra é outra cidade segura e tem muita arquitetura e cultura bonitas para descobrir, sem falar na deliciosa comida local.

Prós de viver em Coimbra

Muito seguro

Bem conectado

Ótima vida noturna

Bons cuidados de saúde

Contras de viver em Coimbra

mais longe da costa

Clima mutável

o Custo de vida em Coimbra para expatriados É mais barato que outras partes de Portugal e ronda os 1.439€ por mês.

Portimão

Nenhuma lista dos melhores lugares para viver em Portugal estaria completa sem mencioná-la Algarvelar de praias douradas, costas deslumbrantes e um dos melhores climas de Portugal. Popular entre os reformados e reformados em Portugal, a ensolarada cidade de Portimão tem um ambiente descontraído e muitos bares de praia da moda e locais para absorver a atmosfera do centro histórico da cidade. É importante notar que os transportes no Algarve são geralmente piores do que no resto de Portugal e poderá necessitar de um carro, no entanto, Portimão, a segunda maior cidade do Algarve, está bem ligada a outros destinos importantes no Algarve, como Lagos e Farol.

Prós de viver em Portimão

A comunidade de expatriados é grande

Ao lado da praia

Desvantagens de viver em Portimão

Menos oportunidades de emprego

Pode ficar muito lotado nos meses de verão com turistas

o Custo de vida em Portimão Para o expatriado Cerca de 1.530 euros por mês.