Semana emocionante termina sem grandes turbulências nos mercados de ações europeus, Milão -0,7%

(El Sol 24 Raw Radiocor) As bolsas europeias terminaram uma semana emocionante sem grandes choques, que começou com o colapso da Bolsa de Valores de Tóquio na segunda-feira, 5 de agosto, devido aos receios de uma possível recessão na economia dos EUA e melhorou após a queda nos dados de desemprego nos EUA. Ftse Mib, do Milan, é o camisa preta da semana queda de 0,7%Enquanto desde o início de agosto deixou 5,9% na Terra, o que é a maior queda no Velho Continente. O Ibex de Madrid (-0,3%) e o Ftse 100 de Londres (-0,1%) também caíram no oitavo trimestre. Sinal positivo para Frankfurt (+0,2%) e Paris (+0,3%). Na Europa, a nível sectorial, o sector automóvel (-2,1%), os serviços públicos (-1,9%) e o imobiliário (-1,1%) estão a sofrer. Entre os melhores, a tecnologia recuperou (+2,3%), seguida por viagens (+1,3%) e cuidados de saúde (+1%).

Banca Mps salta para Ftse Mib, +12,9% em oitavo lugar Após a divulgação dos resultados semestrais e a atualização do plano de trabalho na terça-feira, 6 de agosto. Leonardo (+4,1%), A2A (+3,5%), Prysmian (+3,3%) e Nexi (+3%) também tiveram desempenho positivo. Na parte inferior ficou o ERG, que perdeu 5,8%, seguido pela Pirelli (-4,4%) e Stellantis (-4,2%), com o setor automotivo fraco. Quedas também para St (-4,2%) após desempenho do setor e para Saipem (-4%).

Os mercados de ações da UE fecharam a sessão de 9 de agosto com uma nota positiva

As bolsas europeias recuperaram o sinal positivo no final da sessão de 9 de agosto, a última de uma semana de altos e baixos, que começou com a Segunda-feira Negra e continuou sob a bandeira da volatilidade. Os investidores estão agarrados aos dados Menos pedidos de subsídio de desemprego Nos Estados Unidos, às vésperas de sua demissão O espectro da incerteza sobre o estado real da economia americano. Contudo, a atenção dos operadores já está focada nos principais indicadores macroeconómicos da próxima semana, liderados pela inflação ao consumidor e pela produção dos EUA e pelas vendas a retalho nos EUA em Agosto.

como Ftse Mib MilãoQue pela manhã recuperou 32.000 pontos, Termina com 0,1% Em 31.782,23 pontos. Num nível semelhante, o DAX em Frankfurt (+0,1%), o CAC em Paris (+0,3%) e o Ftse 100 em Londres (+0,3%). O Ibex de Madrid subiu 0,7%, enquanto o Aex de Amesterdão manteve-se abaixo do ponto de equilíbrio (-0,2%).

Wall Street sobe, em meio a incertezas sobre a saúde da economia

Wall Street está a subir, depois dos fortes ganhos alcançados durante a noite, com o índice S&P 500 a registar a sua melhor sessão desde Novembro de 2022. As dúvidas sobre a saúde da economia dos EUA permanecem em segundo plano, enquanto… Sinais confusos de autoridades do Fed Eles continuam ganhando peso. O presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse que não estava preparado para apoiar um corte nas taxas, já que a inflação permaneceu acima da meta do banco central. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, apenas 54,5% dos traders acreditam num corte de 50 pontos base em setembro, em comparação com mais de 75% na terça-feira.