Cada vez menos azeite italiano: “A recuperação dos olivais nas regiões dos Apeninos”

Plano para restaurar 25.000 hectares de olivais abandonados nos Apeninos centrais da Itália, onde 21% do azeite italiano é produzido com 207.000 hectares entre Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo.

Isto foi discutido na conferência realizada em Kasauli, na província de Chieti, organizada pela Academia Nacional de Azeitonas e Azeite com o apoio de Pieralisi, e que foi noticiado. Olionews.

Só em Abruzzo, calculou-se que 5.000 hectares de olival poderiam ser restaurados, de modo a aumentar a produção média anual de azeite em 40% em 5 anos.

Uma oportunidade para relançar a produção de petróleo italiana, que era a maior do mundo na década de 1970, e agora caiu para o terceiro lugar na Europa, depois da Grécia e da Espanha, e o quarto considerando todos os continentes, depois de ultrapassar a Turquia. E com o perigo de países como Tunísia, Marrocos e Portugal, que investem fortemente neste setor.

Em vez disso, os dados na Itália começaram a piorar, tanto que no ano passado a produção nacional cobriu apenas 48,2% do consumo, com as importações atingindo o recorde de € 2,2 bilhões.