Teste de estrada e análises Haval H2, o crossover verdadeiramente completo à venda na Itália por apenas 18.000 euros

Haval H2 é um Junção da seção B Produzido na China e importado para a Itália por cerca de um ano. O modelo passou recentemente por um facelift que trouxe mudanças no design da frente, incluindo uma nova grade, faróis e capô. Na traseira, destaque para a nova placa antiderrapante, faróis revisados ​​e tampa traseira com moldura cromada mais destacada. O carro está equipado com rodas de liga leve de 18 polegadas com design de cinco raios.

lá Versão movida a GLP Considera-se veículo monovalente com capacidade máxima do depósito de combustível de 15 litros, de acordo com o regulamento para veículos monocombustíveis. A gasolina é utilizada como reserva de combustível quando o tanque de GLP é esvaziado ou durante as fases de partida e momentos iniciais de funcionamento do motor 1,5 litro, até atingir a temperatura ideal de funcionamento do gás. Vamos nos aprofundar então:

Teste de estrada Haval H2

Comentários do novo Haval H2

Teste de estrada Haval H2

Haval H2 é um Crossover compacto com pequenas dimensõescerca de 433 cm, o que equivale a Volkswagen T-Roc, e foi produzido na China e exportado para a Itália por cerca de um ano. A marca chinesa do Great Wall Group anunciou uma reformulação do carro, introduzindo algumas inovações interessantes. O painel frontal foi redesenhado com a adição de uma nova grade, novos faróis e um capô redesenhado.

Na traseira, um novo para-choque, faróis revisados ​​e uma porta traseira com contornos cromados mais proeminentes podem ser vistos. As rodas de liga leve também foram atualizadas e agora estão disponíveis em um design de cinco raios de 18 polegadas.

lá Gama Haval H2 Oferece duas versões diferentes: Easy Setup e Premium. O acabamento Easy vem de fábrica com um sistema de rádio MP5 CD, uma câmera retrovisora, compatibilidade com Apple CarPlay e dois airbags frontais. A versão Premium também inclui teto panorâmico de abertura elétrica e faróis de LED.

Comentários do novo Haval H2

o Projeto Haval H2 Destaca-se pelo seu visual, com alguns detalhes originais, como uma grande grade cromada que personaliza a frente e luzes diurnas em LED de série. O logotipo colocado na coluna traseira do teto foi inspirado em alguns crossovers europeus. A Haval oferece garantia de 3 anos ou 100.000 km para modelos novos adquiridos em concessionárias.

lá Mecânica Não sofre alterações, mantendo o motor 1.5 turbo a gasolina de quatro cilindros e 144 cavalos de potência movido a GLP com tanque de gasolina reduzido para 15 litros para emergências. O carro tem tração dianteira e câmbio de seis marchas.

a extensão do Haval H2 Ele inclui dois níveis de acabamento: a versão básica Easy agora inclui como padrão um rádio MP5 CD, uma câmera retrovisora, compatibilidade com Apple CarPlay e dois airbags frontais. A versão Premium mais rica também inclui teto solar elétrico panorâmico e faróis de LED. Os preços dos automóveis sobem quase 5%: a versão Easy custa agora 18.800€, enquanto a versão Premium custa 20.900€, incluindo impostos e taxas. Os carros já estão disponíveis em uma rede de 53 concessionárias italianas, com garantia de 3 anos ou 100.000 km.