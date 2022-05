Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (12 de maio de 2022)

Sessão tensa para papéis do setor bancário: UniCredit está de volta ao vermelho. STM integra-se positivamente. Salto Roma se destaca. Bitcoin em uma montanha russa

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Queda recorde na ordem de 2%Após os aumentos significativos alcançados na sessão anterior.

às 11h45 FTSEMib Perdeu 1,81% para 23.296 pontos, depois de ter oscilado entre o nível mais baixo em 23.219 pontos e o nível mais alto em 23.491 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram A queda foi de 1,82%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-2,15%) e a favor A estrela do FTSE Italia (-2,74%).

o Bitcoin Está de volta em mais de $ 27.500 (cerca de € 26.500), tendo atingido $ 25.805.

o BTP-Bund spread Ele flutua em torno de 190 pips.

EU ‘euro Ele caiu abaixo de US $ 1.045.

Correio Italiano Regista um avanço fracionário de 0,65% para 9,244€. A empresa me informou Resultados econômico-financeiros do primeiro trimestre de 2022um período que encerrou com o aumento da receita e da lucratividade e superando o consenso dos analistas.

Nervoso sente-se em apelidos O setor bancário.

UniCredit De volta ao vermelho (-0,46% para 9,329€)após terminar a sessão anterior com um salto de mais de 10%.

Em regressão parcial Banco BPM. As ações do instituto, lideradas por Giuseppe Castagna, caíram 0,51% para € 2,901. A Moody’s elevou o rating da dívida de longo prazo da empresa em um nível de “Baa3” para “Baa2” com perspectiva estável.

ST Consolidando em território positivo (+3,11% para 35,45€). Durante o Dia do Mercado de Capitais, a administração comunicou as metas financeiras para 2022 e apresentou indicadores financeiros para o período 2025-2027. Em detalhe, o grupo ítalo-francês espera fechar o corrente ano com receitas entre 14,8 mil milhões de euros e 15,3 mil milhões de euros, visando uma margem de cerca de 46%. A empresa pretende para três anos 2025/2027 atingir vendas de mais de 20 bilhões de euros.

flexão Nixi (-3,8% até € 9,02)Aguardando a divulgação dos resultados trimestrais.

Entre as empresas de menor capital, um salto como roma (+15% até 0,421€). A Romulus e a Remus Holding anunciaram a decisão de promover uma oferta de aquisição voluntária destinada a adquirir todas as ações ordinárias do Club Giallorossi. A contraprestação esperada é de € 0,43 por ação após a aceitação da oferta. O valor inclui um prêmio igual a 18,5% da cotação oficial da ação registrada em 11 de maio de 2022.