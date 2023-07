Borsa Italiana, Comentário da audiência de 25 de julho de 2023

Fechamento positivo da Poste Italiane após a publicação do relatório semestral. Excelente desempenho para STM. Os cortes da Carel Industries se destacam no segmento STAR.

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais mercados financeiros europeus fecharam o dia diferenças parciais.

o FTSEMib Avançou 0,2%, para 28.966 pontos, depois de ter oscilado entre o nível mais baixo, com 28.845 pontos, e o mais alto, com 28.988 pontos. o FTSE Itália Todas as Ações 0,16% de lucro. O sinal de menos é, em vez disso, para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,29%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,17%). Na sessão de 25 de julho de 2023, o valor dos negócios subiu para 1,78 bilhão de euros, ante 1,72 bilhão na segunda-feira.

o bitcoins Ascendia a mais de 29.000 dólares (pouco menos de 26.500 euros).

o Spread BTP-Bund Alcançou 165 pontos, com Retorno BTP por dez anos que se consolidou superando 4,05%.

EU’euro Ele voltou para $ 1,105.

Fechamento positivo de correio italiano (+1,03% para € 10.335). A empresa me informou Resultados econômico-financeiros do primeiro semestre de 2023, encerrou o período com maior receita e rentabilidade. Os números apenas para o segundo trimestre foram maiores do que o consenso dos analistas.

No entanto, em vermelho Italgas (-1,3% para 5.295€)depois de espalhado Resultados financeiros do primeiro semestre de 2023.

A subida do STM é destacada no índice FTSEMib (+2,48% para 46,765€). Os traders apontaram para resultados trimestrais positivos e indicadores para os próximos trimestres para o grupo de semicondutores dos EUA NXP.

Na seção STAR, retroceda Indústrias Karel (-3,09% para 25,1€). A empresa divulgou que firmou um acordo vinculante para adquirir 82,4% das ações da Kyuna. O preço de aquisição significa que o valor corporativo da empresa é de NOK 2,35 bilhões (€ 210 milhões). A Carel Industries espera que a transação seja totalmente financiada por meio de uma combinação de novos financiamentos, linhas de crédito existentes e dinheiro em caixa. A fim de manter uma estrutura de capital flexível, a Carel Industries propôs levantar capital por meio da emissão de ações ordinárias, a serem oferecidas como opção aos acionistas, até € 200 milhões.