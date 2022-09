Elie Schlein, uma mulher de Ticino ansiosa por Roma

“Vamos salvar o mundo com uma galinha de borracha com um carretel.” Está escrito assim, no perfil de Elly Schlein no Twitter, e quem não conhece os tempos de Commodore e Atari pode não entender. “É uma mensagem criptografada para os fervorosos geeks de videogame que, como eu, jogaram Monkey Island nos anos 90”, explica o vice-presidente do Conselho Regional Emilia-Romagna: “Esta estranha ferramenta foi usada para passar em um teste para se tornar um hacker”. Pode ser irônico que houvesse também um pirata na luta política do ítalo-americano Ticino, de 37 anos, que com a “ocupação do Pd” tentou dar uma entrada à velha guarda do Partido Democrata (mesmo esta é, às vezes, uma ferramenta realmente estranha). Mas Schlein agora desempenha um papel institucional particularmente importante nas listas do Partido Democrata – depois de três anos como executiva regional – ela se vê concorrendo como líder no conselho. Se eleito – provavelmente – ele deixará Bolonha para Roma.

Ela foi eleita na região com uma série de preferências não vistas desde 1970. Por que ela deixou a junta em tão pouco tempo?

Bem, já se passaram quase três anos e, apesar da pandemia e da guerra, já iniciamos todas as políticas com as quais nos comprometemos durante a campanha. Além disso, assim como na época dessas eleições se tratava de enfrentar a ameaça da vitória de Matteo Salvini em nível regional, agora há um perigo ainda maior para Roma: a eleição de Giorgia Meloni. As apostas para o futuro do país são tão grandes que senti que queria dar minha própria contribuição.

Ele é um candidato independente, mas está na lista do Partido Democrata. Não é como pegar um bonde sem pagar a passagem?

não. Finalmente, o Partido Democrata decidiu abrir seu projeto à esquerda, não hoje, mas já há um ano, que inclui várias formações (Demos, Artigo 1, Socialistas…) e cem mil pessoas no caminho da ‘democracia’. Agora’ para fazer a ponte entre a festa e o mundo do trabalho, da escola e da hospitalidade. E assim chegamos ao programa mais avançado que o partido já apresentou, aquele para o qual pudemos contribuir e que esbocei.

Mas lá dentro não há só progressistas, pelo contrário: é um tanto admirável ver Perferdinando Cassini – já muleta dos antigos governos berlusconianos – concorrer em Bolonha ao lado de Pepo Cevatti, sempre citado pelo Partido Democrata de esquerda. Ao mesmo tempo, o “campo amplo” do secretário Enrico Letta não inclui forças como o Movimento Cinco Estrelas e a formação de Matteo Renzi e Carlo Calenda. Este não é um processo de compilação seletivo e incompleto?

Ela certamente expandiu nos últimos anos a coalizão, como fez com os moderados e moderados nos escritórios administrativos de Bolonha. Infelizmente, essas forças agora escolheram caminhos diferentes, o que é uma pena. A verdade é que nossa aliança, hoje, continua sendo a direita mais competitiva.

É verdade que isso pode levar Giorgia Meloni ao Palácio de Chigi: um fascista, segundo alguns; Um conservador inofensivo, segundo outros. O que você acha?

Se olharmos para os modelos internacionais e aliados deste direito, parece-me que algumas das preocupações se justificam. Entre esses aliados está Viktor Orbán, que fez lobby pelo estado de direito no que chama de “democracia iliberal”, aboliu o asilo, introduziu leis contra a comunidade LGBTQI+ e até alegou que as raças não deveriam ser misturadas. Depois, há os magnatas do “direito e da justiça”, que, além de minar a independência dos juízes, boicotaram o acesso das mulheres à interrupção voluntária da gravidez. Se estes são modelos de Meloni, você não precisa se preocupar com ele sendo eleito.

No entanto, este parece ser o cenário mais provável. O próprio Letta disse que o voto benéfico só deveria ir para o Partido Democrata porque se coubesse a Renzi ou Giuseppe Conte, ficaria espalhado pelas rachaduras do sistema eleitoral, permitindo que a direita tivesse uma maioria maior. Como se dissesse: perdemos, pelo menos perdemos bem. Ele nunca tinha ouvido falar do líder do partido ter desistido antes mesmo da abertura das urnas.

Acho que não estamos abrindo mão para perder, pelo contrário, estamos avançando em todas as áreas, e estamos conseguindo muito engajamento. Por outro lado, nunca tive uma campanha eleitoral em que não houvesse um resultado que pudesse ser revertido. Nem mesmo quando fui voluntário com Barack Obama nos Estados Unidos, ou quando nos encontramos contra a Liga que disse que queria assumir a Emilia Romagna. Seguimos lutando pela vitória.

É claro que a guerra na Ucrânia dependia das eleições. Ela – que também tem alguns ancestrais de Lviv – condenou veementemente a invasão de Vladimir Putin, mas também disse que “o conflito não se resolve com armas”. A julgar pelo retrocesso russo nos dias de hoje, parece que as armas e as sanções estão funcionando e como. ou não?

Preste atenção, acho que as armas não são suficientes sem um forte papel político e diplomático europeu, mas a resistência ucraniana não deve ser apoiada. O senhor falou contra o aumento geral dos gastos militares italianos, que é um tema diferente de apoiar a Ucrânia contra Putin, onde a única ambiguidade é a de Salvini e Silvio Berlusconi. Tanto que o líder da liga agora critica as sanções. Mas o tema da campanha é outro: o fato de que uma energia exorbitante ameaça destruir famílias e fechar negócios. As contas triplicaram – uma senhora no mercado me lembrou na outra manhã.

Que soluções você sugere?

Apoiamos, em primeiro lugar, um teto para os preços do gás, o mesmo teto contra o qual os aliados internacionais de Salvini, Meloni e Berlusconi estão alinhados. Além disso: somos a única força que acredita que deve ser apresentado em escala nacional se o projeto europeu falhar, como é o caso de Espanha e Portugal. Também é necessária uma contribuição solidária, derivada dos lucros adicionais obtidos pelas empresas de energia como resultado da especulação de que Putin está chantageando. Juntamente com essas questões, colocamos o bom trabalho, o clima e os direitos no topo da agenda.

Falando em direitos, muitas vezes a esquerda é acusada de não saber defender os direitos civis e trabalhistas, orgulho da “classe trabalhadora”. Como é que sai?

Em primeiro lugar, devemos quebrar os grilhões da insegurança que prendem as mulheres e os jovens em particular, daí o potencial do país. Na Itália, temos três milhões e duzentos mil contratos arriscados. Precisamos acabar com os contratos a prazo, como a Espanha já fez com resultados impressionantes nos primeiros meses: a cooperação permanente triplicou. Então precisamos eliminar os chamados “contratos piratas” que ameaçam setores como logística e assistência social. Além disso, é hora de fixar um salário mínimo – sem o qual não há dignidade – e abolir os estágios gratuitos: 13% dos trabalhadores de 20 a 29 anos estão em risco de pobreza porque não atingem uma renda mensal de 867 euros. Não é mais necessário ter “trabalho” e “pobre” na mesma frase. No entanto, devemos também ajudar as empresas, por exemplo, aproveitando a oportunidade de investimento de 200 mil milhões do European Recovery Scheme para isenção fiscal do emprego jovem por tempo indeterminado.

E pelos direitos civis?

É hora de alcançar o pleno reconhecimento do casamento e dos direitos dos homossexuais, como vimos na Suíça: estamos muito atrasados ​​em relação ao casamento igualitário. Mas também é necessário reconhecer a cidadania para todas as meninas e meninos estrangeiros que, apesar de terem nascido e crescido na Itália, ainda não podem obtê-la.

Ela certamente sabe disso, pois cresceu aqui até o final do ensino médio: em Ticino, todos os dias, mais de 75.000 viajantes cruzam a fronteira para trabalhar da Itália. Eles contribuem ativamente para a economia local, mas sua presença cria atritos com a população, seja pela superlotação, seja pelo medo de que sua disposição de trabalhar com baixos salários também ameace as condições de outros. Na pendência da liberação do acordo sobre seus impostos – ainda em Roma – qual é o seu plano para esses trabalhadores?

A mesma coisa que fizemos antes se aplica: o relançamento do trabalho na Itália é uma prioridade para nós, dando às pessoas uma perspectiva generosa, e penso acima de tudo nos jovens e nos mais instruídos. Al-Haqq é obcecado pela imigração, mas não vê a imigração por causa da fragilidade e dos baixos salários. Nesse sentido, queremos aumentar os salários e diminuir os impostos sobre o emprego. Mas estou convencido de que a imigração é uma oportunidade, apenas evite ser forçado a isso por falta de perspectivas e certifique-se de que todos tenham a mesma proteção trabalhista para evitar impactos salariais negativos.

Alívio, ajuda e incentivos: todas as partes os preparam no campo. Mas, como apontaram recentemente os economistas Tito Boeri e Roberto Perotti, ao analisar os programas eleitorais no La Repubblica, ninguém diz de onde vão tirar o dinheiro: o Partido Democrata propõe 82 medidas que se traduzirão em aumento de gastos, 19 cortes de impostos, apenas 4 Aumentos de impostos – como aqueles direcionados às empresas de energia – e nenhum corte de gastos. empurrar calças?

Entre nossas fileiras está Carlo Cottarelli, que é várias vezes responsável por trabalhar em auditorias de despesas e um especialista sênior em balanceamento de receitas e despesas. Há espaço para recuperação, por exemplo, por meio da mudança climática. Desperdiçamos 18 bilhões anualmente em subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Temos que sair disso e facilitar a transformação ambiental do negócio o que também é adequado, pois eficiência energética também significa redução de custos e possibilidade de reinvestimento em inovação, de acordo com a lógica da economia circular. Os próprios investimentos europeus definiram esta mudança como um pré-requisito para o seu desembolso. Assim, é possível combinar medidas de apoio ao trabalho com o uso sustentável de recursos econômicos e ambientais.