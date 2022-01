Francesca Amadori foi expulsa pelo pai e encontrada consolando o avô: “Vou processar” – Corriere.it

Paixão de família, diz o lema da empresa. E os Dias da Paixão, no início de 2022, são definitivamente uma ocasião Francesca Amadori, seu pai a expulsou e seu avô a consolou. Fortes sensações definidas especificamente pela família que, no seu caso, coincidem com a empresa em que trabalhou. Até terça-feira, 11 de janeiro, quando o chefe do grupo, seu pai, Flavio, a expulsou. no caminhão. Por carta informando a rescisão imediata do vínculo empregatício. Porque as regras da empresa – que eles deram a conhecer da sede da Cesena em uma breve nota – são válidas para todos os funcionários, sem qualquer discriminação. Mesmo que eu fosse filha do presidente e neta do fundador – agora ele tem 89 anos – que, com as palavras de Francesco Amadore e a frase propaganda publicitária, entrou nas casas de todos os italianos através da televisão.

Os desentendimentos duraram um ano Francesca – 45 anos, na empresa há 18 anos, primeiro em recursos humanos, depois em comunicação – ela não esperava isso . Embora os desentendimentos, tanto na empresa quanto na família, já fossem evidentes há um ano, ela não achava que poderia ir tão longe: seu pai a demitiu, na empresa fundada em 1969 pelo avô com quem sempre trabalhou. fortemente ligada. Tanto que ele conta com Steve Jobs pelas escolhas inovadoras que tornaram possíveis Para a marca da família dar um salto de Cesena para toda a Itália para atingir uma participação de 30% no mercado nacional de carne de aves com 8900 funcionários que trouxeram o frango Amadori à mesa de todos os italianos e um faturamento de 1,2 bilhão de euros. Não pensei que isso levasse à demissão – explica Francesca, ex-chefe do departamento de comunicação do grupo que leva seu título – depois de 18 anos trabalhando para o grupo familiar em que sempre trabalhei de forma moralmente correta e para o bem da agência. Não só pela dedicação ao trabalho, mas também porque é movido pelo sentimento de ligação que sempre me associou à empresa que o meu avô fundou Francesco. READ Detalhe crucial que muitos perdem



Conflitos familiares e trabalho Seu empregador é Steve Jobs. Que eu senti ainda ontem, como todos os dias, e quem a consola. O mesmo aconteceu com a mãe, que já não morava há algum tempo com o pai – o presidente Flávio, de 66 anos – que tinha um novo companheiro. Francesca prefere não se aprofundar nos temas dos embates familiares e empresariais (que têm um precedente: em 1998, os irmãos fundadores Francesco e Arnaldo, falecidos em 2017 aos 82 anos, se separaram, ficando a empresa nas mãos do ex- .): Acho correto fazê-lo em outro lugar: Avalio as iniciativas mais apropriadas para se opor a uma ação que considero injusta e ilegítima e não relacionada à violação de qualquer norma da empresa, e encontro o contrário na outro raciocínio a ser apurado. , nos locais apropriados. Assim, um conflito paira no tribunal: será o juiz quem decidirá se as diferenças nas estratégias corporativas – Com todas as possibilidades relacionadas à abordagem comunicativa do mercado em um período em que os preços das matérias-primas até mesmo no setor avícola saltaram 40%, o que colocou o setor em crise – Pode ser grave o suficiente para levar à demissão imediata.

disputa no tribunal Enquanto aguarda os juízes, Francesca Amadore terá que voltar a enfrentar o mercado de trabalho fora da unidade familiar, como no início de sua carreira. Quando você começa a trabalhar em RH na Ikea Italia e depois, por cerca de um ano, também na Ikea Austrália, do outro lado do mundo em comparação com a Romênia para o frango da família. Recebo ligações de agradecimento e solidariedade de muitos empresários, muitas associações e empresas com as quais tenho contato há anos. Acho muito útil – conclui Francesca Amadori – e muito interessante no momento. Porque não é todos os dias que ele é demitido pelo pai, à frente daquela empresa que também pertencerá à família, mas se comportará como as multinacionais quando decidem se mudar para o exterior. Se eles, ou seja, parentes, indicarem que as regras se aplicam a todos os funcionários sem qualquer discriminação, mesmo a resposta – ver um ao outro no tribunal – não admite parentesco. É seguro apostar que a guerra familiar ainda está em sua infância.

