Fontes da UE em maio, confiantes de que a Itália e outros honrarão os compromissos – Europa

Bruxelas – A ratificação do Tratado MEE está agora concluída em quase todos os países. Temos confiança na Itália e em outros países em relação aos seus compromissos.” Alto funcionário da UE perante o Eurogrupo Que se reunirá na segunda-feira e que terá também o estatuto de ratificação do Mecanismo Europeu de Estabilidade entre os temas em cima da mesa. “Mês Importante para a resiliência económica da União Europeia O chefe do Eurogrupo vai sublinhar a importância de respeitar os compromissos”, explica a mesma fonte que especifica, sobre o caso italiano: “Não há motivo para se sentir infeliz, será um lembrete amigável”.

O chefe do Eurogrupo recordará que Mes – com o seu homólogo O papel do apoio financeiro de último recurso Para resolver os bancos – é Importante para a resiliência da UE E o cumprimento dos compromissos é importante para a credibilidade da “cooperação da UE”, explica o alto funcionário, explicando que se para a Alemanha a descrença se deveu a razões externas ao Parlamento – a decisão do tribunal de Karlsruhe – então isso não se aplica à Itália: a A mesa do Eurogrupo será solicitada para uma conta As razões para este atraso no calendário previsto do Parlamento italiano. Atualmente, 15 países da UE concluíram a ratificação do Mecanismo Europeu de Estabilidade. estava faltando Alemanha, Itália, França e Portugal Mas nestes dois últimos casos, recorda a fonte europeia, está a ser preparada a notificação de conclusão do procedimento em Bruxelas.

Além do status de certificação Libra, haverá na mesa do Eurogrupo Revisão do Pacto de Estabilidade. “A cúpula decisiva será em março”, disse o alto funcionário, “e estou absolutamente confiante de que o amplo consenso necessário será alcançado dentro desse mês”, observando que a contribuição do Eurogrupo para as consultas da Comissão será a mesma discussão entre os ministros das finanças… da zona euro.” Finalmente – esclarece a fonte – a vontade do presidente do Eurogrupo, Pascal Donohue, é chegar a um acordo ‘durante o verão’ sobre a união bancária.

Entre os principais temas do próximo Eurogrupo que verá, entre outros, a estreia dos ministros das Finanças de dois países cruciais, Christian Lindner da Alemanha e Sigrid Kaag da Holanda, bem como Os potenciais efeitos da nova onda epidêmica na economia. A fonte explica que o problema está nestes efeitos “imprevisível”. É por isso que o Eurogrupo trabalhará Tire uma foto com diferentes cenários. Por enquanto, de acordo com o alto funcionário, Nada indica que a Comissão esteja a alterar as suas previsões económicas Comparado com o outono passado. “Espere para ver, devemos esperar para ver”, é a mensagem que se infiltra nas instituições europeias.